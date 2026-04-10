Spacerował nocą po Rzymie. Macron ruszył na pomoc starszemu mężczyźnie

Joanna Mazur

Prezydent Francji Emmanuel Macron pomógł na ulicy starszemu mężczyźnie, który źle się poczuł - donoszą włoskie media. Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem podczas nocnego spaceru po Rzymie. Osobiści lekarze Macrona zajęli się seniorem i upewnili się, że nie dolega mu nic poważnego. Francuska para prezydencka przybyła do Włoch, aby spotkać się z papieżem Leonem XIV.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Emmanuel Macron z żoną idący ulicą.
Emmanuel Macron wraz z żoną spotkają się w Watykanie z papieżem Leonem XIV (zdjęcie ilustracyjne)NHAC NGUYEN AFP

W skrócie

  • Emmanuel Macron podczas spaceru po Rzymie pomógł starszemu mężczyźnie, który źle się poczuł, a jego osobista ekipa medyczna zajęła się seniorem.
  • Francuska para prezydencka przybyła do Włoch na spotkanie z papieżem Leonem XIV, co będzie ich pierwszą wizytą u nowego papieża.
  • Francuska prasa informuje o możliwej wizycie Leona XIV we Francji po nadchodzących wyborach prezydenckich.
W przeddzień audiencji u papieża Leona XIV Macron spacerował z żoną Brigitte po Rzymie w towarzystwie ochrony i licznych osób ze swojego otoczenia.

Para prezydencka zjadła kolację na Piazza del Popolo, a następnie wybrała się późnym wieczorem na spacer po via del Corso - podała agencja ANSA.

Tam prezydent Francji zobaczył starszego mężczyznę, który źle się poczuł i osunął się na schodek przy ulicy.

Włochy. Macron pomógł seniorowi, który źle się poczuł

Macron zatrzymał się i poprosił towarzyszących mu na spacerze lekarzy osobistych, by sprawdzili, co dzieje się z mężczyzną. Medycy przez kwadrans zajmowali się nim i upewnili się, że nie jest to nic poważnego. Wtedy prezydent podszedł do mężczyzny i uścisnął mu dłoń na pożegnanie.

W piątek o godz. 10 francuska para prezydencka przybyła do Watykanu na audiencję u papieża Leona XIV. To ich pierwsza wizyta u papieża wybranego w zeszłym roku, będzie to także ich pierwsze spotkanie w cztery oczy.

Oczekuje się, że Emmanuel Macron zaprosi Leona XIV do Francji.

Emmanuel Macron z wizytą w Watykanie. Pierwsze spotkanie z papieżem Leonem XIV

Macron kilkakrotnie odwiedził poprzednika Leona XIV, papieża Franciszka - po raz ostatni w 2022 roku, a w zeszłym roku wziął udział w jego uroczystościach pogrzebowych w Watykanie.

Franciszek nigdy nie złożył oficjalnej wizyty we Francji, choć odwiedził ten kraj trzy razy, ale zawsze w innym, konkretnym celu. Był w Strasburgu w instytucjach europejskich w 2014 roku, w Marsylii w 2023 roku na Spotkaniach Śródziemnomorskich. W grudniu 2024 roku celem jego ostatniej jednodniowej zagranicznej podróży była Korsyka.

Według francuskiej prasy możliwa jest wizyta Leona XIV we Francji jeszcze w tym roku lub w przyszłym, po wyborach prezydenckich.

