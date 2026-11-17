Jednostka zniknęła z radarów tuż po północy. Płynący pod banderą Liberii statek Gas Husky włączył we wtorek nad ranem sygnał SOS, gdy znajdował się w odległości około 60 mil morskich od Przylądka Kaliakra - poinformował bułgarski nadawca publiczny BNG.

Po kilkunastu minutach bułgarski MON przekazał, że tankowiec przewożący LPG zatonął około 50 mil (ok. 90 km - red.) morskich na wschód od nadmorskiego miasta Bjała.

"Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa dla jego 19-osobowej załogi" - przekazano. Do akcji wysłano personel wojskowy i samoloty bułgarskich sił powietrznych.

Bułgaria. Zatonięcie tankowca u wybrzeży kraju

Samolot Su-25 Sił wystartował z bazy w Bałcziku o godzinie 10.25, aby zbadać teren z powietrza. Na miejscu zdarzenia zauważono tratwę ratunkową z ludźmi, a do akcji ratunkowej wysłano śmigłowiec Cougar. Drugi samolot Su-25 został wysłany krótko po godzinie 11.

Według informacji niepotwierdzonych dotąd oficjalnie przez władze Bułgarii, lecz przekazywanych przez źródła rumuńskie, wszyscy członkowie załogi to obywatele Filipin.

Statek przewożący gaz płynął z egipskiej Aleksandrii do rumuńskiego portu Midia w pobliżu Konstancy. Według mediów przewoził 3404 tony propanu.

Przedstawiciel armatora, Panajotis Wulgaris, odmówił na tym etapie szerszych komentarzy, przekazując, że firma weryfikuje szczegóły. Nie potwierdził, ale też nie zaprzeczył doniesieniom ze źródeł rumuńskich, jakoby statek został trafiony podczas ataku.

Ataki na statki na Morzu Czarnym. Kolejny taki przypadek

Jeśli potwierdzą się doniesienia o ataku, Gas Husky może być już siódmym statkiem handlowym, który został trafiony w bułgarskiej wyłącznej strefie ekonomicznej (EEZ). Do zdarzenia doszło w rejonie oddalonym o zaledwie około 27 km (14,5 mili morskiej) od miejsca, gdzie dzień wcześniej, w poniedziałek, w wyniku ataku dronów morskich zatonął masowiec Betul 8, którego 12-osobową załogę uratowała bułgarska marynarka wojenna.

Szlak wzdłuż rumuńskiego i bułgarskiego wybrzeża to jedna z kluczowych tras eksportowych z ukraińskich portów, a od połowy lipca w rejonie tym odnotowano już kilkanaście podobnych incydentów.



