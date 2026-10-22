W skrócie
- Ponad połowa Amerykanów, czyli 54 proc. badanych, uważa, że Donald Trump popełnił przestępstwa uzasadniające wszczęcie procedury impeachmentu.
- 41 proc. respondentów zarzuca prezydentowi wykorzystywanie urzędu do uzyskania korzyści dla siebie lub rodziny.
- Większość ankietowanych spodziewa się, że demokraci podejmą próbę postawienia prezydenta w stan oskarżenia, jeśli uzyskają większość w Izbie Reprezentantów.
- Badanie zostało zrealizowane przez PF Global w dniach 16-19 października na grupie 2019 dorosłych mieszkańców USA przy marginesie błędu dwóch punktów procentowych.
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W najnowszym sondażu przeprowadzonym na zlecenie Politico zapytano Amerykanów, czy Donald Trump, otwiera się w nowym oknie powinien zostać poddany procedurze impeachmentu.
Ta rozpoczyna się w Izbie Reprezentantów, która może opowiedzieć się za lub przeciwko postawieniu prezydenta w stan oskarżenia. W pierwszym przypadku sprawa trafia do izby wyższej, gdzie odbywa się proces. Aby usunąć głowę państwa z urzędu potrzeba większości 2/3 głosów w Senacie.
Ponad połowa badanych (54 proc.) uważa, że Trump popełnił przestępstwa, które uzasadniają postawienie go w stan oskarżenia. Taką opinię wyraża 81 proc. wyborców demokratów i 25 proc. republikanów.
Co czwarty ankietowany jest przekonany, że demokraci spróbują przeprowadzić tę procedurę, jeżeli zdobędą większość w Izbie Reprezentantów.
Donald Trump powinien zostać poddany impeachmentowi? Nowy sondaż z USA
41 proc. wszystkich respondentów jest zdania, że Donald Trump wykorzystywał urząd prezydenta, aby uzyskać korzyści dla siebie lub swojej rodziny.
Jedna trzecia badanych zgadza się z tezą, że ujawnienie, w jaki sposób republikański polityk wzbogacił się, powinno być priorytetem demokratów.
Jednocześnie ani demokratyczni, ani republikańscy wyborcy nie wierzą, że impeachment realnie wpłynie na działania prezydenta. Więcej Amerykanów uważa, że postawienie w stan oskarżenia sprawi, że Donald Trump stanie się bardziej popularny (24 proc.) niż mniej popularny (18 proc.).
Impeachment wróci do politycznej debaty w USA?
Demokraci są podzieleni w kwestii tego, czy ich politycy powinni mówić o potencjalnym impeachmencie Trumpa w trakcie trwającej kampanii wyborczej (43 proc. za, ale 41 proc. przeciwko).
Izba Reprezentantów do tej pory dwukrotnie postawiła Trumpa w stan oskarżenia. W 2019 roku zarzuty dotyczyły nadużycia władzy i utrudniania prac Kongresu. W 2021 roku procedurę wszczęto po ataku demonstrantów na Kapitol. Wskazywano, że nakłaniał ich do tego urzędujący prezydent. Żadna z tych prób nie zakończyła się sukcesem.
Sondaż dla Politico został przeprowadzony przez PF Global w dniach 16-19 października wśród 2019 dorosłych mieszkańców Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem internetu. Ogólny margines błędu wynosi dwa punkty procentowe.
Źródło: Politico
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