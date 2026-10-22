W skrócie Ponad połowa Amerykanów, czyli 54 proc. badanych, uważa, że Donald Trump popełnił przestępstwa uzasadniające wszczęcie procedury impeachmentu.

41 proc. respondentów zarzuca prezydentowi wykorzystywanie urzędu do uzyskania korzyści dla siebie lub rodziny.

Większość ankietowanych spodziewa się, że demokraci podejmą próbę postawienia prezydenta w stan oskarżenia, jeśli uzyskają większość w Izbie Reprezentantów.

Badanie zostało zrealizowane przez PF Global w dniach 16-19 października na grupie 2019 dorosłych mieszkańców USA przy marginesie błędu dwóch punktów procentowych.

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W najnowszym sondażu przeprowadzonym na zlecenie Politico zapytano Amerykanów, czy Donald Trump, otwiera się w nowym oknie powinien zostać poddany procedurze impeachmentu.

Ta rozpoczyna się w Izbie Reprezentantów, która może opowiedzieć się za lub przeciwko postawieniu prezydenta w stan oskarżenia. W pierwszym przypadku sprawa trafia do izby wyższej, gdzie odbywa się proces. Aby usunąć głowę państwa z urzędu potrzeba większości 2/3 głosów w Senacie.

Ponad połowa badanych (54 proc.) uważa, że Trump popełnił przestępstwa, które uzasadniają postawienie go w stan oskarżenia. Taką opinię wyraża 81 proc. wyborców demokratów i 25 proc. republikanów.

Co czwarty ankietowany jest przekonany, że demokraci spróbują przeprowadzić tę procedurę, jeżeli zdobędą większość w Izbie Reprezentantów.

Donald Trump powinien zostać poddany impeachmentowi? Nowy sondaż z USA

41 proc. wszystkich respondentów jest zdania, że Donald Trump wykorzystywał urząd prezydenta, aby uzyskać korzyści dla siebie lub swojej rodziny.

Jedna trzecia badanych zgadza się z tezą, że ujawnienie, w jaki sposób republikański polityk wzbogacił się, powinno być priorytetem demokratów.

Jednocześnie ani demokratyczni, ani republikańscy wyborcy nie wierzą, że impeachment realnie wpłynie na działania prezydenta. Więcej Amerykanów uważa, że postawienie w stan oskarżenia sprawi, że Donald Trump stanie się bardziej popularny (24 proc.) niż mniej popularny (18 proc.).

Impeachment wróci do politycznej debaty w USA?

Demokraci są podzieleni w kwestii tego, czy ich politycy powinni mówić o potencjalnym impeachmencie Trumpa w trakcie trwającej kampanii wyborczej (43 proc. za, ale 41 proc. przeciwko).

Izba Reprezentantów do tej pory dwukrotnie postawiła Trumpa w stan oskarżenia. W 2019 roku zarzuty dotyczyły nadużycia władzy i utrudniania prac Kongresu. W 2021 roku procedurę wszczęto po ataku demonstrantów na Kapitol. Wskazywano, że nakłaniał ich do tego urzędujący prezydent. Żadna z tych prób nie zakończyła się sukcesem.

Sondaż dla Politico został przeprowadzony przez PF Global w dniach 16-19 października wśród 2019 dorosłych mieszkańców Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem internetu. Ogólny margines błędu wynosi dwa punkty procentowe.

Źródło: Politico

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