Sondaż w sprawie Trumpa. Większość Amerykanów nie ma wątpliwości

Jak pisze Politico, badanie przeprowadzone w dniach 18-21 sierpnia nie popiera tez Trumpa, że z każdą kolejną serią zarzutów karnych jego popularność rośnie. Choć były prezydent jest coraz bardziej zdecydowanym faworytem w wyścigu o nominację Partii Republikańskiej w przyszłorocznych wyborach, to biorąc pod uwagę całe społeczeństwo, większość jest zdania, że popełnił przestępstwa , zaś zarzuty przeciwko niemu są zasadne.

Amerykanie chcą procesu Trumpa przed wyborami

Pytani o ewentualną karę dla Trumpa w przypadku wyroku skazującego - najcięższe wysunięte przeciwko niemu zarzuty są zagrożone karą do 20 lat więzienia - ankietowani w większości stwierdzili, że powinno być to więzienie (50 proc.) . 16 proc. oceniło, że odpowiednia byłaby kara więzienia w zawieszeniu, zaś 12 proc. opowiedziało się za karą finansową. Tylko 18 proc. stwierdziło, że Trump powinien uniknąć kary.

Mimo dążenia Trumpa do odroczenia rozpoczęcia procesu do czasu po wyborach, zdecydowana większość wyborców (61 proc.) chce osądzenia go przed głosowaniem w listopadzie 2024 r.