W skrócie Poparcie dla prezydenta Donalda Trumpa spadło do rekordowo niskiego poziomu i wynosi 33 procent, a większość Amerykanów obawia się długotrwałego konfliktu USA z Iranem.

Jedynie jeden na pięciu Amerykanów oraz około połowa republikanów uważa, że wojna z Iranem była tego warta, a 80 procent respondentów spodziewa się, że zaangażowanie USA potrwa długo.

Według sierpniowych sondaży demokraci zaczynają przeważać nad republikanami w kwestii zarządzania gospodarką, a przewaga republikanów w temacie imigracji zmalała do dwóch punktów procentowych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Działalność Donalda Trumpa w Białym Domu pozytywnie ocenia zaledwie 33 proc. respondentów, podczas gdy 64 proc. uczestników badania wyraziło dezaprobatę dla jego działań. Według Reutera poparcie dla Trumpa spadło z poziomu 35 proc. na początku tego miesiąca i jest najniższe od czasu jego powrotu do Białego Domu. Tym samym poziom poparcia dla Trumpa zrównał się z najniższym poziomem odnotowanym podczas jego poprzedniej kadencji - w grudniu 2017 roku - zauważyła agencja Reutera.

Po powrocie do Białego Domu w 2025 roku nieco mniej niż połowa Amerykanów pozytywnie oceniała jego prezydenturę. Popularność Trumpa zaczęła spadać po tym, jak nakazał przeprowadzenie ataków na Iran wspólnie z Izraelem. Konflikt zakłócił około jedną piątą światowego handlu ropą, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen paliw. Obciąża to amerykańskie gospodarstwa domowe. To też problem dla republikańskich sojuszników Trumpa, którzy w listopadowych wyborach uzupełniających będą próbować utrzymać większość w Kongresie.

USA. Wyborcy krytycznie o wojnie z Iranem

Jak przypomniała agencja Reutera, Trump prowadził kampanię, obiecując ograniczenie inflacji i unikanie długotrwałych wojen. Początkowo przekonywał, że konflikt z Iranem potrwa zaledwie kilka tygodni. Iran okazał się jednak odporny na działania USA i nadal w dużej mierze blokuje transport ropy przez cieśninę Ormuz, mimo że intensywność konfliktu spadła.

Około 80 proc. Amerykanów - w tym 87 proc. demokratów i 71 proc. republikanów - uważa, że zaangażowanie USA w Iranie "będzie trwało przez dłuższy czas". Tylko 16 proc. respondentów sądzi, że konflikt prawdopodobnie zakończy się w ciągu kilku tygodni.

Według najnowszego sondażu Reuters/Ipsos tylko jeden na pięciu Amerykanów, a wśród republikanów około połowa, uważa, że wojna była tego warta.

Sondaż. Demokraci doganiają republikanów

Sondaże Reuters/Ipsos przeprowadzone w sierpniu pokazują, że wyborcy po raz pierwszy od około dziesięciu lat bardziej ufają demokratom niż republikanom w kwestii zarządzania gospodarką. W najnowszym badaniu 38 proc. wyborców uznało, że demokraci lepiej poradziliby sobie z gospodarką, podczas gdy 35 proc. wskazało republikanów. Demokraci są również postrzegani jako lepiej przygotowani do radzenia sobie z rosnącymi kosztami życia.

Podejście republikanów do imigracji przez całą kadencję Trumpa cieszyło się większym poparciem niż propozycje demokratów. Liczba przekroczeń granicy gwałtownie spadła, a Trump nakazał prowadzenie ogólnokrajowej kampanii przeciwko nielegalnej imigracji. Republikanie zaczynają jednak tracić przewagę w tej kwestii w związku ze śmiertelnymi konfrontacjami z udziałem agentów służb migracyjnych i rosnącą liczbą zatrzymanych, w tym dzieci.

Według najnowszego sondażu 40 proc. zarejestrowanych wyborców uważa, że republikanie mają lepsze podejście do polityki imigracyjnej, podczas gdy 38 proc. wskazuje demokratów. Przewaga republikanów wynosząca zaledwie 2 punkty procentowe jest najmniejsza w całej obecnej kadencji Trumpa. W styczniu 2025 roku wynosiła aż 26 punktów procentowych.

Sondaż Reuters/Ipsos przeprowadzono online w ciągu czterech ostatnich dni. Wzięło w nim udział 1166 dorosłych Amerykanów z całego kraju. Margines błędu statystycznego to 3 punkty procentowe.



