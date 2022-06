Uważają tak zwłaszcza ludzie, którzy nie aprobują piątkowego orzeczenia sądu, które obaliło konstytucyjne prawo do aborcji zawarte w sprawie Roe przeciwko Wade z 1973 roku.

Z opublikowanego w niedzielę sondażu CBS News oraz YouGov wynika, że 57 proc. Amerykanów uważa zniesienie przez sąd prawa do małżeństw tej samej płci za prawdopodobne. Przeciwnego zdania jest 43 proc.

Media zwracają uwagę na opinie większości Sądu Najwyższego w sprawie Roe przeciwko Wade, którą sformułował sędzia Clarence Thomas. Zaapelował przy okazji do swoich kolegów m.in. o uchylenie orzeczenia, które chroni prawo do małżeństw osób tej samej płci.

Małżeństwa jednopłciowe. Co sądzą Amerykanie?

O zwiększeniu poparcia dla tej koncepcji wśród części społeczeństwa świadczy majowy sondaż przeprowadzony na zlecenie konserwatywnych ugrupowań American Values i Family Research Council. Uczestniczyło w nim 801 Republikanów i sympatyzujących z nimi niezależnych wyborców. Aż 82 proc. z nich zgodziło się z tezą, że małżeństwo powinno być zawierane tylko między mężczyzną a kobietą.

Jeszcze w lutym badanie opinii społecznej CBS News oraz New York Times wykazało, że 56 proc. obywateli kraju popiera legalizację małżeństw osób tej samej płci.

Nie jest jeszcze jasne, jak obalenie orzeczenia Roe przeciwko Wade wpłynie na frekwencję w listopadowych wyborach do Kongresu USA. Jak podkreśla CBS News, choć wywołało to silne emocje, nie jest to kwestia, która według większości Amerykanów zwiększyła lub zmniejszyła ich skłonność do głosowania.