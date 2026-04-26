Sondaż: AfD z rekordowym poparciem w Niemczech. Koalicja Merza bez większości

W skrócie Poparcie dla Alternatywy dla Niemiec (AfD) wzrosło w sondażu Insa do rekordowego poziomu 28 procent, przewyższając wynik CDU/CSU i SPD.

Żadna z głównych partii nie uzyskałaby obecnie większości. Wszystkie ugrupowania wykluczają jakąkolwiek koalicję z AfD.

AfD opowiada się m.in. za wycofaniem wojsk USA z Niemiec, reaktywacją gazociągu Nord Stream oraz utrzymaniem węgla i gazu w miksie energetycznym.

Z sondażu Insa dla gazety "Bild am Sonntag" wynika, że poparcie, dla prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD) wzrosło do rekordowego poziomu 28 procent.

Według badania poparcie dla AfD największej obecnie partii opozycyjnej było wyższe o jeden punkt procentowy niż tydzień temu. Z kolei gotowość do głosowania na kierujące rządem partie chadeckie CDU/CSU zadeklarowało 24 proc. ankietowanych. Natomiast ich koalicjanta, SPD, poparło 14 proc. uczestników sondażu.

Poparcie dla partii Zieloni spadło o jeden punkt procentowy do 12 proc. Na Lewicę chce głosować 11 proc. ankietowanych. Skrajnie lewicowa BSW i liberalna FDP są poniżej 5-procentowego progu wyborczego. Sondaż przeprowadzono w dniach 20-24 kwietnia na reprezentatywnej grupie 1203 wyborców.

Rządząca od maja 2025 r. koalicja kanclerza Friedricha Merza CDU/CSU i SPD nie miałaby obecnie wymaganej większości i musiałaby rozszerzyć koalicję o Zielonych lub Lewicę.

Wszystkie pozostałe partie reprezentowane w Bundestagu wykluczają koalicję z AfD. Partia kierowana przez Alice Weidel i Tino Chrupallę opowiada się za wyjściem wojsk USA z Niemiec i za usunięciem z terytorium Niemiec amerykańskiej broni atomowej.

Wśród postulatów AfD znajduje się też reaktywacja gazociągu Nord Stream. "Będziemy dalej dywersyfikować dostawy gazu i ropy w interesie Niemiec, unikać nowych zależności importowych oraz umożliwimy uruchomienie istniejących szlaków dostawczych, takich jak gazociąg Nord Stream" - napisano w dokumencie programowym klubu poselskiego AfD w Bundestagu, obradującego w Cottbus.

Nord Stream 1 i 2, zbudowane w celu transportu rosyjskiego gazu do Niemiec, zostały poważnie uszkodzone we wrześniu 2022 roku w wyniku eksplozji ładunków wybuchowych. Jak dotąd nie ma planów ich napraw.

W kwestii energii AfD chce też reaktywować w Niemczech energię jądrową. Partia odrzuca przy okazji odejście od paliw kopalnych. Z jej programu wynika, że węgiel i gaz mają być nadal wykorzystywane. Z kolei dotacje na energię wiatrową i słoneczną mają zostać zlikwidowane.

Partia ponadto jest ugrupowaniem antyimigranckim, prorosyjskim i krytycznym wobec Unii Europejskiej.

Najwyższe dotychczasowe poparcie sondażowe dla AfD wynosiło 27 proc. Przypomnijmy, że w wyborach do Bundestagu w lutym 2025 r. CDU/CSU zdobyły 28,5 proc., a AfD 20,8 proc.

