Sojusznik zwrócił się wprost do Putina, chodzi o Ukrainę. Zaskakujący apel

W skrócie Premier Indii Narendra Modi spotkał się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy.

Narendra Modi podczas rozmowy poruszył temat wojny w Ukrainie, apelując o działania na rzecz pokoju i zakończenie konfliktu.

Prezydent Rosji odpowiedział na apel Modiego, deklarując, że podążają w kierunku zakończenia konfliktu, a następnie przekazał informacje na temat rosyjskiej operacji militarnej w Ukrainie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Do spotkania twarzą w twarz między prezydentem Rosji Władimirem Putinem a premierem IndiiNarendrą Modim doszło podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Szef indyjskiego rządu poruszył temat wojny w Ukrainie na początku rozmowy, a jego słowa przytoczyły rosyjskie media.

Wojna w Ukrainie. Modi zwrócił się wprost do Putina. "Jak Pan wie"

Modi, rozpoczynając swoją wypowiedź od nazwania Putina "swoim przyjacielem", pochwalił rozwijające się relacje gospodarcze między państwami i stwierdził, że wynikają one z przekonania o potrzebie stawiania interesów obu narodów "ponad wszystko inne". Przeszedł następnie do kwestii konfliktu z Kijowem.

- Jak Pan wie, Indie popierają wszelkie wysiłki na rzecz pokoju podejmowane w tym kontekście. Będziemy je popierać także w przyszłości - zadeklarował przywódca.

- Każdy kolejny dzień trwania tej wojny oznacza w rzeczywistości krok wstecz dla ludzkości, podczas gdy każdy krok w kierunku pokoju daje całej ludzkości prawdziwą nadzieję na pokój - podkreślił premier Indii.

Szef indyjskiego rządu zaznaczył następnie, że "należy przejść od niekończącej się wojny do zakończenia konfliktu, do zaprzestania działań wojennych". - Musimy iść dokładnie tą drogą - stwierdził.

Ukraina - Rosja. Premier Indii zaapelował do Putina, krótka odpowiedź

- Bardzo dziękuję, panie premierze. Dokładnie tą drogą podążamy - odparł krótko Putin. Kreml zadeklarował w dotyczącym tego spotkania komunikacie, że rosyjski dyktator przekazał następnie Modiemu informacje na temat przebiegu "specjalnej operacji militarnej" w Ukrainie.

Indie, obok Chin, są jednym z największych odbiorców rosyjskiej ropy, kluczowym dla zachowania stabilności rosyjskiego systemu gospodarczego.

Modi nie jest pierwszym sojusznikiem Putina, który zaapelował do niego o zakończenie konfliktu. Kilka tygodni wcześniej w podobnych okolicznościach zrobił to prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew.

Źródło: Reuters



