Sojusznik wskazuje na mocarstwo, Trump natychmiast ostrzega. Jest riposta

Dla Wielkiej Brytanii prowadzenie interesów z Chinami jest bardzo niebezpieczne - oświadczył Donald Trump. W odpowiedzi brytyjski minister ds. polityki handlowej Chris Bryant stwierdził, że Trump "się myli", a ignorowanie obecności Chin na arenie międzynarodowej "byłoby szaleństwem" ze strony Londynu. Sprzeczka to echa wizyty premiera Keira Starmera w Pekinie.

  • Donald Trump ostrzegł Wielką Brytanię przed zacieśnianiem relacji handlowych z Chinami.
  • Brytyjski minister Chris Bryant odrzucił stanowisko Trumpa, uznając wzajemne stosunki z Chinami za niezbędne.
  • Podczas wizyty premiera Keira Starmera w Chinach podpisano umowy dotyczące m.in. współpracy gospodarczej.
Prezydent USA Donald Trump zareagował na porozumienia mające na celu zwiększenie obrotów handlowych i inwestycji między Wielką Brytanią a Chinami, ogłoszone po spotkaniu Keira Starmera z Xi Jinpingiem.

W czwartek podczas premiery filmu "Melania" dziennikarz zapytał prezydenta USA: "Co pan sądzi o nawiązaniu przez Wielką Brytanię interesów z Chinami?". - Dla Wielkiej Brytanii prowadzenie interesów z Chinami jest bardzo niebezpieczne - odparł Trump.

Amerykański przywódca nazwał przy tym Xi swoim "przyjacielem" i powiedział, że "bardzo dobrze" zna chińskiego przywódcę.

W reakcji na słowa Trumpa brytyjski minister ds. polityki handlowej Chris Bryant stwierdził, że Trump "się myli". - Szczerze mówiąc, byłoby szaleństwem ze strony Wielkiej Brytanii ignorowanie obecności Chin na arenie międzynarodowej. Oczywiście, wchodzimy w relacje z Chinami z szeroko otwartymi oczami - podkreślił.

Downing Street w odpowiedzi na wypowiedź Trumpa oświadczyło, że Waszyngton wiedział z wyprzedzeniem o wizycie w Chinach i jej celach. Minister zaznaczył też, że Trump ma osobiście odwiedzić Chiny w kwietniu.

Trump ostrzega Wielką Brytanię. Chodzi o relacje z Chinami

Poza tym krótkim komentarzem Trump nie odniósł się szerzej do kwestii współpracy Londynu z Pekinem, zamiast tego skupił się na Kanadzie - zauważa BBC.

- Myślę, że dla Kanady jest to jeszcze bardziej niebezpieczne. Kanada nie radzi sobie dobrze. Radzi sobie bardzo słabo i nie można patrzeć na Chiny jako na rozwiązanie - oświadczył Trump.

    Na początku tygodnia prezydent USA zagroził nałożeniem na Kanadę ceł, jeżeli kraj ten zrealizuje porozumienia gospodarcze zawarte z Chinami podczas niedawnej wizyty premiera Marka Carneya w Pekinie.

    Wizyta Starmer w Chinach. "Poczyniliśmy postępy"

    Komentarz Trumpa pojawił się po tym, jak Starmer na zakończenie rozmów z Xi stwierdził, że stosunki Wielkiej Brytanii z Chinami są "dobre i silne". Dodał później, że "bardzo dobre spotkania" z chińskim przywódcą zapewniły "właśnie taki poziom zaangażowania, na jaki liczyliśmy"

    - Nawiązaliśmy serdeczne kontakty i tak naprawdę poczyniliśmy pewne postępy, ponieważ Wielka Brytania ma bardzo wiele do zaoferowania - mówił Starmer w Pekinie.

    BBC wymienia, że podróż brytyjskiego premiera przyniosła porozumienie w sprawie ruchu bezwizowego, obniżkę taryf na whisky, a także inwestycję firmy AstraZeneca o wartości 10,9 mld funtów w budowę zakładów produkcyjnych w Chinach. Ogłoszono również porozumienia dotyczące dalszej współpracy w innych obszarach, takich jak zwalczanie przestępczości zorganizowanej i nielegalnej imigracji.

      Stany Zjednoczone zawrą umowę z Chinami? "Spodziewamy się tego"

      Według Departamentu Biznesu i Handlu Wielkiej Brytanii w 2025 r. Stany Zjednoczone były największym partnerem handlowym Londynu, zaś na czwartym miejscu znalazły się Chiny.

      Przewodniczący brytyjskiej Izby Handlowej w Chinach Chris Torrens uznał wizytę Starmera w Pekinie jako "udaną". - Ma sens, aby Wielka Brytania zwróciła się ku Chinom, są one bowiem jednym z jej większych partnerów handlowych - zauważył w rozmowie z BBC. Dodał, że inni zachodni przywódcy odwiedzili niedawno Pekin lub zrobią to wkrótce, w tym Trump, którego wizyta jest spodziewana w kwietniu.

      - Stany Zjednoczone być może nakładają sankcje i upominają inne gospodarki oraz nakładają cła na kraje, które zawierają umowy z Chinami, ale same Stany Zjednoczone mogą zawrzeć z nimi umowę. Właściwie spodziewamy się tego w tym roku - powiedział Torrens.

        Brytyjski rząd w ogniu krytyki. "Handlują bezpieczeństwem"

        Starmer przybył do Szanghaju w piątek rano. To jego ostatni przystanek w Chinach przed wyjazdem do Tokio, gdzie ma spotkać się ze swoją japońską odpowiedniczką Sanae Takaichi.

        Posłowie brytyjskiej opozycji krytykują premiera w związku z jego podróżą do Chin - pierwszą podróżą brytyjskiego przywódcy od 2018 r. - z powodu ryzyka, jakie stanowi dla bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, a także ze względu na zarzuty pod adresem Xi w zakresie naruszania praw człowieka.

        Minister spraw wewnętrznych w gabinecie cieni Chris Philp powiedział, że Starmer udał się do Pekinu, aby "kłaniać się prezydentowi Xi" i oskarżył rząd o "handlowanie bezpieczeństwem narodowym za okruchy gospodarcze z chińskiego stołu".

        Na początku stycznia brytyjski rząd spotkał się z podobną krytyką, gdy zatwierdził chińskie plany dotyczące budowy ogromnej nowej ambasady w centrum Londynu.

