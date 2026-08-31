Sojusznik w roli zaciekłego wroga. Tak polscy żołnierze ćwiczą w Niemczech

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Podczas ćwiczeń wojskowych z udziałem Polski armia Stanów Zjednoczonych odgrywa rolę wroga. Nasi mundurowi sprawdzają się w warunkach wojny. Ich ruchy będą śledzić drony oraz psy tropiące, a bycie zauważonym zwiększy ryzyko potencjalnego kontrataku. Szkolenie zorganizowano w Niemczech.

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Grupa żołnierzy w mundurach i z plecakami idzie leśną ścieżką wśród drzew w Niemczech
Niemcy. Ćwiczenia wojskowe z udziałem Polaków. Zdj. ilustracyjneViacheslav MadiievskyiAFP

W skrócie

  • Podczas ćwiczeń na niemieckim poligonie armia USA symuluje działania Rosji, a polskie siły specjalne sprawdzają swoje umiejętności w warunkach wojennych.
  • Szkolenie bazuje na doświadczeniach zdobytych podczas wojny w Ukrainie i obejmuje przedostawanie się przez linię wroga oraz ataki z użyciem dronów.
  • Polscy żołnierze mają za zadanie ominąć amerykańską jednostkę powietrznodesantową oraz zniszczyć symulowany cel na poligonie w Grafenwoehr.
  • W trakcie ćwiczeń wojsko monitoruje ich ruchy za pomocą dronów i psów tropiących, a zgłoszenia cywilne są przekazywane wojsku.
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Polskie siły specjalne biorą udział w ćwiczeniach wojskowych na terenie Niemiec. Szkolenia prowadzą Amerykanie, którzy bazują na doświadczeniach wojny w Ukrainie - informuje agencja AP.

Trwające od piątku działania obejmują m.in. przedostawanie się przez linię wroga i prowadzenie ataków za pomocą dronów. Amerykański oficer w rozmowie z AP wyraził nadzieję, że przeszkolenie w Centrum Gotowości Wielonarodowej w Hohenfels przejdą wkrótce żołnierze z pozostałych państw członkowskich NATO.

Polacy na poligonie w Niemczech. Żołnierze USA odegrają rolę wroga

"Polskie siły specjalne będą musiały przemknąć obok jednostki powietrznodesantowej piechoty armii USA, której żołnierze odegrają rolę wroga" - relacjonuje AP. Akcja odbędzie się na terenie o niemałej powierzchni 3 tys. kilometrów kwadratowych.

Planowane ćwiczenia imponują rozmachem. Jeśli Polacy pokonają "nieprzyjaciela", ruszą dalej na północ. Droga będzie wiodła dziesiątki kilometrów, aż do poligonu w Grafenwoehr. Tam mają zniszczyć symulowany cel.

Nasi żołnierze napotkają na swojej drodze zabudowania: gospodarstwa wiejskie i prywatne domy. Muszą wtapiać się w otoczenie, żeby pozostać niezauważonymi.

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Niemcy. Polscy żołnierze sprawdzają się w warunkach wojny

Według relacji niemieccy cywile w większości są nieświadomi szkolenia wojskowego. Ewentualne zgłoszenia na policję będą raportowane do wojska. Sztab będzie mógł namierzyć nieostrożną ekipę.

W trakcie ćwiczeń Polacy muszą kryć się przed wszechobecnymi dronami. - Jeśli ich zauważą, cały rosyjski arsenał będzie leciał w tę stronę - tłumaczył amerykański oficer.

Nasi żołnierze muszą być również gotowi na interwencję lądową. Za mundurowymi mogą ruszyć psy tropiące.

Źródło: Associated Press

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