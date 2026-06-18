W skrócie Tajwan podkreśla, że opóźniony przez USA pakiet uzbrojenia o wartości 14 mld dolarów jest kluczowy dla przygotowań wyspy w obliczu presji Chin.

Decyzja Waszyngtonu o sprzedaży broni Tajwanowi została przesunięta na dalszy plan po spotkaniu Donalda Trumpa z przywódcą Chin, jednak nie została anulowana.

Stany Zjednoczone kontynuują wsparcie obronne Tajwanu, a polityka wobec wyspy, łącznie z częściowym uznaniem polityki jednych Chin, nie uległa oficjalnej zmianie.

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Alexander Yui Tah-ray, szef Gospodarczego i Kulturalnego Biura Przedstawicielskiego Tajpej w USA - nieoficjalnej ambasady Tajwanu - wystąpił z apelem.

Dyplomata oczekuje, że amerykańska administracja sfinalizuje sprzedaż broni o wartości 14 mld dolarów, którą tajwańskie wojsko wykorzysta do ewentualnej obrony przed Chinami.

- Potrzebujemy tej broni w celach defensywnych - powiedział tajwański dyplomata w wywiadzie dla agencji Associated Press. - Staramy się zwiększyć wydatki na obronę. Staramy się zwiększyć naszą zdolność do lepszej obrony i przetrwania kryzysów - dodał.

Chiny zagrożeniem dla Tajwanu. Apel sojusznika do USA

Finalizacja sprzedaży amerykańskiej broni została zrzucona na dalszy plan po tym, jak w maju prezydent USA Donald Trump spotkał się z przywódcą Chin Xi Jinpingiem.

Przedstawiciele Białego Domu zapewniali, że decyzja o dozbrojeniu Tajwanu nie została anulowana, ale opóźniona z powodu konieczności analizy kilku dodatkowych czynników.

- (Obrona - red.) To nasza odpowiedzialność, więc nie będziemy czekać i polegać na amerykańskiej kawalerii, która nas uratuje - powiedział dziennikarzom Alexander Yui Tah-ray.

Nieformalny ambasador Tajwanu w USA podkreślił, że władze wyspy nalegają jedynie na możliwość kupna broni. Jak nadmienił, sprzedaż tego sprzętu musi być "proporcjonalna" do poziomu zagrożenia ze strony Chin, który "w rzeczywistości jest dość wysoki".

Chiny regularnie przeprowadzają manewry militarne w pobliżu wyspy, którą uważają za swoje terytorium. Pekin uważa tajwańskie władze za buntowników.

USA - Tajwan. Kongres za dalszym dozbrajaniem sojusznika

Yui Tah-ray podkreślił, że - mimo niepewności co do nowych kontraktów zbrojeniowych - stanowisko Waszyngtonu wobec Tajwanu nie uległo zmianie.

Stany Zjednoczone częściowo uznają politykę "jednych Chin", ale nie opowiadają się po żadnej ze stron w kwestii suwerenności Tajwanu.

Zgodnie z amerykańskimi regulacjami USA udostępniają Tajwanowi uzbrojenie o charakterze obronnym. Dalsze wspieranie sojusznika poprzez nacisk na zdolność odstraszania potencjalnych agresorów nadal cieszy się poparciem Kongresu.

Źródło: Associated Press





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