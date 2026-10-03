W skrócie Władze Argentyny planują sprzedaż obywatelstwa za 350 tys. dolarów jako sposób na poprawę sytuacji finansowej państwa.

Członkowie rodzin inwestorów otrzymają możliwość nabycia argentyńskiego paszportu w promocyjnej cenie.

Minister gospodarki Luis Caputo ogłosił program "Obywatelstwo za Inwestycje" z dwoma opcjami inwestycji: bezpośrednią wpłatą lub zakupem obligacji.

Wpłaty mają podlegać rygorystycznej ocenie pod kątem bezpieczeństwa narodowego i zgodności z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Program jest odpowiedzią na problem zadłużenia Argentyny, która musi zwrócić 25 mld dolarów w obcych walutach w przyszłym roku.

Argentyna stanie się pierwszym krajem Ameryki Południowej oferującym obywatelstwo w zamian za inwestycje.

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Uruchomienie programu pod nazwą "Obywatelstwo za Inwestycje" ogłosił argentyński minister gospodarki Luis Caputo w czasie spotkania z inwestorami w Paryżu. Zapowiedział, że przyjmowanie wniosków rozpocznie się przed końcem roku.

- Świat jest pogrążony w konfliktach, a Argentyna znajduje się poza tymi centralnymi problemami - powiedział Caputo, podkreślając, że "argentyński paszport jest wiele wart".

Inicjatywa przewiduje "dwa proste i przejrzyste mechanizmy: dokonanie bezpośredniej i bezzwrotnej wpłaty na rzecz skarbu państwa w wysokości 350 tys. dolarów lub zakup specjalnie stworzonych na cel tego programu obligacji za 800 tys. dolarów" - napisano w komunikacie rządu.

Za dodatkową opłatą argentyńskie paszporty będą mogli otrzymać również członkowie rodziny inwestora. W przypadku małżonka i dorosłych dzieci w wieku do 25 lat opłata będzie wynosiła 100 tys. dolarów, a dla dzieci do 18. roku życia - 25 tys. dolarów. Czteroosobowa rodzina z niepełnoletnimi dziećmi musiałaby więc zapłacić 500 tys. dolarów - napisano.

"Pozyskane środki przeznaczone będą na dalsze umacnianie sytuacji fiskalnej i finansowej Republiki Argentyńskiej" - dodano w komunikacie.

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Zaznaczono, że wnioski będą poddawane "rygorystycznej ocenie" w celu zapewnienia "bezpieczeństwa narodowego, integralności systemu finansowego i międzynarodowego prestiżu obywatelstwa argentyńskiego". Wpłaty będą musiały spełniać standardy związane z przejrzystością, przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Agencja AP zwróciła uwagę, że Argentyna mierzy się z poważnym problemem zadłużenia i będzie musiała w przyszłym roku oddać około 25 mld dolarów w obcych walutach, a rząd prezydenta Javiera Mileia poszukuje alternatywnych źródeł dewiz.

Milei to polityczny sojusznik prezydenta Donalda Trumpa. Argentyna została członkiem powołanej przez republikanina Rady Pokoju.

"Składam wszystkim Amerykanom życzenia z okazji 4 lipca i liczę na to, że nadal będą latarnią wolności na Północy, podczas gdy my na nowo uczynimy z Argentyny latarnię wolności na Południu" - pisał z okazji dnia niepodległości USA Milei.

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Programy "złotych wiz", dające obcokrajowcom przywileje w zamian za jednorazowe inwestycje, stają się coraz bardziej popularne i oferuje je około 60 krajów świata.

Obywatelstwo w zamian za takie wpłaty jest jednak możliwe do uzyskania zaledwie w kilkunastu krajach, w tym w niektórych małych wyspiarskich państwach na Morzu Karaibskim. Zamieszkana przez 46 mln osób Argentyna, należąca do grupy G20, będzie pierwszym krajem Ameryki Południowej, który do nich dołączy - podkreśliła AP.

Według cytowanych przez nią ekspertów od czasu pandemii Covid-19 więcej Europejczyków i Amerykanów zaczęło poszukiwać wyjść ewakuacyjnych w czasach narastającej niepewności geopolitycznej. Południowa część Ameryki Łacińskiej uznawana jest za region stosunkowo bezpieczny i pozostający na uboczu konfliktów zbrojnych.



