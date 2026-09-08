W skrócie Korea Południowa rozważa dołączenie do amerykańskiej blokady cieśniny Ormuz w celu zapewnienia swobodnej żeglugi.

Iran ostrzegł, że obecność wojskowa innego państwa w Zatoce Perskiej lub cieśninie Ormuz zostanie potraktowana jako poparcie agresora i pociągnie za sobą poważne konsekwencje.

Anonimowy urzędnik z biura prezydenta Korei przekazał, że rozważany wkład militarny będzie możliwy tylko, jeśli nie wpłynie on negatywnie na gotowość militarną kraju, a 55 proc. Koreańczyków jest temu przeciwna.

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Iran zagroził Korei Południowej poważnymi konsekwencjami, jeśli dołączy do wojny na Bliskim Wschodzie - przekazała we wtorek Al Jazeera. Ostrzeżenie dotyczy ostatnich doniesień, według których Seul rozważa dołączenie do blokady cieśniny Ormuz.

Rzecznik MSZ Teheranu Esmaeil Baghaei przypomniał, że historia stosunków między Iranem a Koreą Południową liczy ponad 64 lata. Dodał, że w tym czasie oba państwa budowały relacje na podstawie szacunku i przyjaźni.

"Jednak w obecnej sytuacji, gdy irański naród broni się przed USA i stanowczo reaguje na popełniane zbrodnie wojenne wobec kobiet i dzieci, obecność wojskowa innego państwa w Zatoce Perskiej lub cieśninie Ormuz, lub udział w operacjach zostanie uznane za bezpośrednie poparcie agresora i doprowadzi do poważnych konsekwencji" - napisał po koreańsku.

Wojna w Iranie. Seul dołączy do blokady cieśniny Ormuz?

Donald Trump wielokrotnie wywierał presję na sojuszników, by ci przyłączyli się do blokady cieśniny Ormuz, która jest szlakiem globalnych dostaw ropy naftowej.

W piątek informowano, że anonimowy urzędnik z biura prezydenta Korei Lee Jae Myunga przekazał, że jego państwo może wnieść wkład militarny w "zapewnienie swobodnej żeglugi w cieśninie Ormuz". Zaznaczył przy tym, że stanie się tak tylko, jeśli nie wpłynie to negatywnie na gotowość militarną Korei. Dodał również, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadała.

Według jednego z sondaży 55 proc. Koreańczyków jest przeciwna wysłania okrętów do cieśniny Ormuz. Z drugiej strony na jej zamknięciu mocno ucierpiała gospodarka kraju. W 2025 roku dostawy morskie przez Ormuz zapewniały 61 proc. importowanej ropy i 54 proc. importowanej nafty. Wojna w Iranie mocno je jednak ograniczyła.

Źródło: Al Jazeera



