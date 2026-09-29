W skrócie Finlandia i pozostałe państwa Grupy JEF mają zostać objęte brytyjską ochroną nuklearną z wykorzystaniem okrętów podwodnych.

Nowa grupa bojowa JEF, pod przewodnictwem Wielkiej Brytanii, ma mieć plany obrony na czas wojny i być gotowa do natychmiastowej reakcji na zagrożenie ze strony Rosji.

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Wielka Brytania zaoferujeFinlandii i pozostałym państwom Grupy JEF ochronę militarną z wykorzystaniem broni atomowej - podała agencja STT. Kluczową rolę w nowej inicjatywie mają odegrać brytyjskie okręty podwodne.

Państwa należące do JEF (ang. Joint Expeditionary Force) mają w listopadzie podpisać porozumienie w sprawie utworzenia nowego rodzaju sił bojowych.

Informacje o zacieśnieniu współpracy potwierdził szef komisji obrony fińskiego parlamentu Heikki Autto.

- Dowodzi to silnego zaangażowania Wielkiej Brytanii w działanie JEF, dzięki czemu powstały również nowe możliwości - powiedział Autto w rozmowie z Fińską Agencją Prasową STT.

Brytyjski admirał o "parasolu atomowym" nad Finlandią

Szczegóły dotyczące brytyjskiego zaangażowania przedstawił dowódca marynarki wojennej admirał Gwyn Jenkins, który odwiedził Finlandię.

- Finlandia znajdzie się pod parasolem atomowym, a zagwarantują to okręty podwodne, które patrolują obecnie Atlantyk - powiedział Jenkins w wywiadzie opublikowanym we wtorkowym wydaniu dziennika "Iltalehti".

Admirał ujawnił również, że nowo tworzona grupa bojowa będzie mieć plany obrony na czas wojny i będzie w stanie natychmiast podjąć walkę, jeśli Rosja zagrozi któremukolwiek z państw JEF.

W skład grupy pod przywództwem Wielkiej Brytanii wchodzą kraje nordyckie: Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia i Szwecja, państwa bałtyckie: Litwa, Łotwa i Estonia, a także Holandia.

Czym jest Grupa JEF? Siła pierwszego reagowania uzupełniająca NATO

JEF jako format współpracy polityczno-wojskowej powstał w 2014 roku w odpowiedzi na aneksję Krymu przez Rosję. Finlandia i Szwecja dołączyły do grupy w 2017 roku, kiedy pozostawały poza NATO.

Jak wówczas podkreślano, zdolności Sojuszu do podejmowania szybkich decyzji były naznaczone "niepewnością". Obecnie JEF jest postrzegana jako siła pierwszego reagowania uzupełniająca NATO.

Na początku września Finlandia ogłosiła również, że dołączy do francuskiej inicjatywy odstraszania nuklearnego, obejmującej obecnie dziesięć państw, w tym m.in. kraje skandynawskie, Niemcy i Polskę.

Wielka Brytania i Francja, obok Stanów Zjednoczonych, są jedynymi państwami NATO posiadającymi broń jądrową.



