W skrócie Prezydent Kuby ostrzegł, że ewentualny atak wojsk USA na wyspę grozi poważnymi konsekwencjami, a relacje między krajami są bardzo napięte.

Administracja Donalda Trumpa wprowadziła nowe sankcje wobec kubańskich władz oraz ograniczenia w transporcie, co pogłębia kryzys gospodarczy na wyspie.

Kubańskie wojsko przekazało obywatelom instrukcje dotyczące zachowania się w przypadku agresji wojskowej oraz przygotowania się na ewentualny konflikt.

Miguel Díaz-Canel zabrał głos w mediach społecznościowych, kategorycznie odrzucając oskarżenia płynące z Waszyngtonu.

"Kuba nie stanowi żadnego zagrożenia, nie ma też agresywnych planów ani zamiarów wobec żadnego kraju. Nie ma ich wobec USA i nigdy nie miała, o czym tamtejszy rząd doskonale wie" - napisał Díaz-Canel w serwisie X.

Prezydent dodał, że jego kraj już zmaga się z "wielowymiarową agresją ze strony USA". Podkreślił jednocześnie, że choć Kuba ma pełne prawo do obrony przed atakiem zbrojnym, to fakt ten nie może stanowić pretekstu do narzucenia wojny "szlachetnemu narodowi kubańskiemu".

W podobnym tonie wypowiedział się szef kubańskiej dyplomacji Bruno Rodríguez, który zarzucił administracji Trumpa "fabrykowanie oszukańczych zarzutów" w celu usprawiedliwienia bezwzględnej wojny gospodarczej i ewentualnej interwencji zbrojnej.

O powadze sytuacji świadczy najnowszy ruch władz w Hawanie, które rozpoczęły rozdawanie mieszkańcom poradników przetrwania na wypadek wybuchu konfliktu.

Nowy pakiet sankcji USA na Kubę. Marco Rubio zapowiada kolejne

Administracja Donalda Trumpa ogłosiła nałożenie nowych sankcji na kubańskie władze, w tym na tamtejsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz główną agencję wywiadowczą. Czarną listą objęto także 11 wysokich rangą urzędników, w tym ministra sprawiedliwości i wiceministra rewolucyjnych sił zbrojnych.

Sekretarz stanu Marco Rubio zapowiedział, że to dopiero początek: - Kolejnych działań sankcyjnych można spodziewać się w najbliższych dniach i tygodniach - oświadczył.

Dla odciętej od globalnego rynku wyspy potężnym ciosem okazała się również decyzja gigantów logistycznych. Jak donosi agencja Reutera, wielkie firmy spedycyjne Hapag-Lloyd oraz CMA CGM, w obawie przed amerykańskimi restrykcjami, całkowicie zawiesiły transport towarów na Kubę i z Kuby.

Kryzys goni kryzys. Na Kubie brakuje prądu i żywności

Przez dekady złego zarządzania i zapaści rodzimego rolnictwa, Kuba stała się niemal całkowicie zależna od importu żywności.

Doszło do sytuacji, w której wyspa musi sprowadzać z zagranicy nawet cukier, kawę czy tytoń - towary, które niegdyś były jej głównymi produktami eksportowymi.

Pogorszenie sytuacji aprowizacyjnej kraju pogłębia kryzys energetyczny. W zeszłym tygodniu kubański minister energii przyznał, że wyczerpały się awaryjne dostawy ropy naftowej z Rosji. W efekcie mieszkańcy muszą przygotować się na kolejne, masowe przerwy w dostawie prądu.

Donald Trump nie ukrywa, że liczy na rychły upadek tamtejszych władz. - Myślę, że będą musieli przyjść do nas (po pomoc - red.). To państwo upadłe. Całkowicie upadłe - ocenił prezydent w wywiadzie dla Fox News.

Amerykański wymiar sprawiedliwości ma również przygotowywać akt oskarżenia przeciwko byłemu prezydentowi Kuby, Raúlowi Castro.

Źródło: Reuters, Fox News, CNN

Strach przed wojną. Obywatele dostają instrukcje, jak przetrwać

Dla wielu zwykłych Kubańczyków widmo amerykańskiego ataku stało się na tyle realne, że zaczęli przygotowywać się na najgorsze. W ostatnich dniach kubańskie wojsko zaczęło kolportować wśród ludności specjalny poradnik pt. "Chronić, Stawiać Opór, Przetrwać i Zwyciężyć".

Instrukcja szczegółowo opisuje, jak zachować się w przypadku "hipotetycznej agresji wojskowej". Władze apelują w niej do obywateli o bezwzględną czujność, nasłuchiwanie syren alarmowych oraz przygotowanie tzw. plecaków ewakuacyjnych z żywnością o długim terminie przydatności.

Źródło: CNN

