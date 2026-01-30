W skrócie Gazeta NK News, powołując się na zdjęcia satelitarne, poinformowała o prawdopodobnym ograniczeniu transportu broni z Korei Północnej do Rosji.

W styczniu odnotowano tylko jeden przypadek przybycia rosyjskiego kontenerowca do portu w Korei Północnej, a liczba lotów z bronią zmalała.

Przyczyna spadku transportu jest niejasna; badacze wskazują na możliwy wpływ złej pogody, rozmów pokojowych lub sytuacji politycznej w KRLD.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

O prawdopodobnym ograniczeniu transportu broni z Korei Północnej do Rosji poinformowała gazeta NK News, powołując się na zdjęcia satelitarne.

W szczególności gazeta zauważa, że w styczniu odnotowano tylko jeden przypadek wpłynięcia rosyjskich kontenerowców do portów Korei Północnej. Spadła też liczba lotów, których celem jest transport północnokoreańskiej broni do Rosji.

Korea Północna zmniejszyła eksport broni do Rosji. Zdjęcia potwierdzają

Według zdjęć satelitarnych udostępnionych przez serwis Planet Labs, statek zacumował 14 stycznia przy nabrzeżu związanym z eksportem broni, po rozładowaniu pustych kontenerów na pobliskim nabrzeżu dzień wcześniej.

Analiza zdjęć wykazała, że był to prawdopodobnie jeden z dwóch rosyjskich statków, które wcześniej odegrały kluczową rolę w handlu bronią między Rosją a KRLD - Angara lub Lady R.

Poprzednie takie zawinięcie rosyjskiego statku do portu północnokoreańskiego miało miejsce 21 grudnia. Po wypłynięciu kontenery zostały rozładowane na nabrzeżu w ciągu kilku dni, a następnie czekały na wysyłkę przez kolejne trzy tygodnie.

Mniej broni od Kima dla Putina. Analitycy nie są pewni przyczyny

Według NK News, rosyjskie okręty zazwyczaj odwiedzały koreański port co najmniej trzy razy w miesiącu. Przyczyny przerwy w styczniu nie są znane.

Autorzy publikacji sugerują, że może to być spowodowane złą pogodą, która w tym roku była wyjątkowo dotkliwa.

Analitycy nie wykluczają również, że na zakup północnokoreańskiej broni może mieć wpływ intensyfikacja rozmów pokojowych między Ukrainą a Federacją Rosyjską lub wewnętrzna sytuacja polityczna w samej KRLD.

Ekspert wojskowy Paweł Łakijczuk powiedział ukraińskiej agencji UNIAN, że Korea Północna i Białoruś nie dążą do głębszego zaangażowania się w wojnę Rosji z Ukrainą.

Również próby wprowadzenia północnokoreańskich żołnierzy na front nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Straty rosyjskie w ludziach są trudne do zrekompensowania, a żołnierze Kim Dzong Una są słabo wyszkoleni i wyposażeni..

Źródło: UNIAN, NK News

"Polityczny WF": Czy Miszalski boi się referendum w Krakowie? INTERIA.PL