Sojusznik Nawrockiego może przegrać w Rumunii. Pojawił się nowy sondaż

Na trzy dni przed drugą turą wyborów prezydenckich w Rumunii doszło do "mijanki" sondażowej. Zdecydowany zwycięzca pierwszej tury George Simion przegrałby z burmistrzem Bukaresztu Nicusorem Danem stosunkiem głosów 48 do 52. - tak wynika z badania pracowni IRSOP. We wtorek Simion przyleciał do Polski i udzielił poparcia Karolowi Nawrockiemu.