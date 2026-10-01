W skrócie Radosław Sikorski stwierdził, że Polska byłaby zadowolona z powrotu Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej, uznając członkostwo za optymalne dla jednolitego rynku.

Andy Burnham powiedział, że rozważane są różne warianty nowego ułożenia relacji Wielkiej Brytanii z UE, w tym powrót do Unii Europejskiej, pozostanie przy obecnym układzie, wejście do unii celnej lub wspólnego rynku.

Podczas konferencji Partii Pracy w Liverpoolu Andy Burnham ogłosił, że zamierza zmienić relacje Wielkiej Brytanii z Unią Europejską i przedstawi w tym roku kilka propozycji w tej sprawie.

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"Jeśli Wielka Brytania złożyłaby wniosek o powrót do Unii Europejskiej, co Polska przyjęłaby z zadowoleniem, to oznaczałoby, że po dekadzie analiz, Londyn doszedł do wniosku, że członkostwo jest optymalną formą udziału w jednolitym rynku - napisał w czwartek Radosław Sikorski na platformie X.

Szef polskiego MSZ apelował, by "nie dać się omamić eurofobom". Jego zdaniem nie ma lepszej alternatywy dla członkostwa w UE.

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Wielka Brytania z powrotem w UE? Sikorski: Polska przyjęłaby to z zadowoleniem

Brytyjski premier Andy Burnham oświadczył w środę w BBC, że powrót do Unii Europejskiej jest jedną z dróg, które wybrać może Wielka Brytania.

Pytany, jakie opcje są na stole, po tym, gdy zapowiedział, że przedstawi krajowi różne warianty nowego ułożenia stosunków z UE, Burnham odparł: - Możemy też pójść na całość. To jasne, że istnieje kilka możliwości, które trzeba rozważyć. Musimy sprawdzić, co jest wykonalne oraz jakie byłyby zalety i wady każdego z tych rozwiązań.

Wśród innych możliwości premier wymienił pozostanie przy obecnym układzie i wejście do unii celnej lub wspólnego rynku. - Nie można pozwolić, by to pytanie wciąż wisiało w powietrzu. Mówię: ustalmy jasno kierunek kraju na następną dekadę i proszę ludzi, by się do mnie przyłączyli - dodał Burnham.

We wtorek podczas konferencji Partii Pracy w Liverpoolu Burnham zapowiedział, że chce zmienić relacje Zjednoczonego Królestwa z Unią Europejską i jeszcze w tym roku przedstawi kilka propozycji w tej sprawie, a potem spróbuje zbudować konsensus wokół jednej z nich. - Brexit przyniósł więcej szkód, niż korzyści - ocenił.

Również w środę w do Madrytu przyleciał prezydent Francji Emmanuel Macron. - Witajcie z powrotem - skomentował, mówią cpo angielsku, słowa brytyjskiego premiera ws. możliwego powrotu Londynu do UE.

Szef hiszpańskiego rządu Pedro Sanchezem również odniósł się do słów Burnhama. - Przyjęlibyśmy Wielką Brytanię z powrotem do Unii Europejskiej z otwartymi ramionami - powiedział.



