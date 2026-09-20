W skrócie Korea Północna przeprowadziła w niedzielę próbę rakietową. Kilka godzin później wystrzeliła kolejny pocisk.

Władze Korei Południowej oraz Japonii potwierdziły, że pierwszy test dotyczył pocisku balistycznego.

Pjongjang odrzucił rezolucje dotyczące zakończenia działalności jądrowej i utrzymuje, że posiada status państwa nuklearnego.

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W niedzielę ze swojego wschodniego wybrzeża Korea Północna wystrzeliła pocisk balistyczny. Test przeprowadzono kilka dni po tym, jak Pjongjang oskarżył Stany Zjednoczone o eskalację napięć na Półwyspie Koreańskim. Poprzednia próba rakietowa Północy miała miejsce zaledwie osiem dni temu.

Korea Północna wystrzeliła pocisk balistyczny. Japonia i Korea Południowa alarmują

Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Korei Południowej poinformowało, że wykryło testowy wystrzał z okolic miasta Wonsan w kierunku Morza Japońskiego, zwanego również Morzem Wschodnim, około godziny 15 czasu lokalnego (godz. 8 w Polsce).

Południowokoreańskie siły zbrojne zidentyfikowały obiekt jako pocisk balistyczny. Ministerstwo obrony Japonii również stwierdziło, że najprawdopodobniej była to rakieta balistyczna. Wystrzał potwierdziło także biuro japońskiej premier Sanae Takaichi, informując, że był to "prawdopodobnie" pocisk balistyczny.

Japońskie ministerstwo obrony przekazało później, że pocisk "już spadł", nie podało jednak więcej żadnych szczegółów.

Tymczasem stacja NHK informowała, że obiekt spadł poza wyłączną strefą ekonomiczną Japonii.

"Poważny akt". Seul wzywa Koreę Północną

Wojsko z Południa podkreśliło, że wzmocniło "nadzór i czujność" w związku z ewentualnymi kolejnymi wystrzałami. Seul poinformował też, że Korea Południowa, Stany Zjednoczone i Japonia "ściśle wymieniały informacje" na temat pocisku.

Prezydencka Rada Bezpieczeństwa Narodowego Korei Południowej zwołała nadzwyczajne posiedzenie, aby omówić reakcję Seulu i ocenić wpływ testu na bezpieczeństwo narodowe.

Wezwano też Pjongjang do "natychmiastowego zaprzestania" wystrzeliwania rakiet balistycznych, określając niedzielną próbę jako "poważny akt" stanowiący naruszenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.

W sobotę Korea Północna odrzuciła rezolucję organu nadzorującego ONZ ds. energii jądrowej, w której domagano się zaprzestania działalności jądrowej.

Drugi test Pjongjangu jednego dnia. "Niezidentyfikowany pocisk"

Po porannym teście Korea Północna wystrzeliła w niedzielę ze swojego wschodniego wybrzeża drugi pocisk - poinformowała agencja Yonhap. Doszło do tego kilka godzin po tym, jak Pjongjang wystrzelił pocisk, który według południowokoreańskich sił zbrojnych był pociskiem balistycznym.

"Korea Północna wystrzeliła kolejny niezidentyfikowany pocisk w kierunku Morza Wschodniego" - podała agencja Yonhap, powołując się na oświadczenie południowokoreańskich sił zbrojnych.

Korea Północna z arsenałem jądrowym? "Absolutny"

Pjongjang oskarża "wrogie siły" o dążenie do zakończenia programu jądrowego Północy. Wezwania w tej sprawie padały podczas odbywającej się w tym tygodniu konferencji generalnej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA).

Rzecznik północnokoreańskiego ministerstwa spraw zagranicznych stwierdził, że rezolucja MAEA "nie ma wpływu na status KRLD jako państwa posiadającego broń jądrową".

Kim Yo Jong, wpływowa siostra przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una, stwierdziła niedawno, że status jej kraju jako państwa posiadającego broń jądrową jest "absolutny", a osoby mające nadzieję na jego denuklearyzację nazwała "idiotami".

Prezydent USA Donald Trump mówił w sierpniu, że Korea Północna posiada 57 "bardzo potężnych" głowic jądrowych. Korea Południowa szacuje tę liczbę na 80-120.

Pjongjang potępił wcześniej prowadzone w dniach 29 sierpnia-10 września w pobliżu Guam ćwiczenia morskie pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych, w których uczestniczyły Korea Południowa i Japonia.

Kim Yo Jong stwierdziła w piątek, że ćwiczenia wojskowe są przyczyną "coraz większych" napięć na Półwyspie Koreańskim.

Podczas testu sprzed ośmiu dni, 12 września Korea Północna wystrzeliła wiele pocisków balistycznych krótkiego zasięgu. Podobnie jak w niedzielę, leciały one w kierunku Morza Japońskiego (Morza Wschodniego). Odbyło się to w ramach ćwiczeń, które później Pjongjang określił jako "wspólne ćwiczenia ogniowe".

Źródło: Reuters, AFP



