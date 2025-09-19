Sojusznicy reagują na akcje Rosji. "Ekstremalnie niebezpieczna prowokacja"
"Ekstremalnie niebezpieczna prowokacja" - tak szefowa unijnej dyplomacji określiła naruszenie przestrzeni powietrznej Estonii przez Rosję. Kaja Kallas dodała, że Unia Europejska "nie może okazywać słabości". Działania Moskwy komentują również Ukraina, Wielka Brytania, Niemcy, Polska oraz szef NATO.
W skrócie
- Rosyjskie myśliwce MiG-31 naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii, wywołując szybką reakcję NATO i Unii Europejskiej.
- Działania Rosji zostały określone jako prowokacja i eskalacja napięć w regionie bałtyckim, a państwa europejskie zapowiedziały wzmocnienie obrony i konsultacje w ramach NATO.
- Unia Europejska i NATO podkreślają solidarność z Estonią. Pojawiła się też kwestia reakcji na agresywne działania Moskwy.
W piątek 19 września rano trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii. Samoloty leciały w pobliżu wyspy Vaindloo nad Zatoką Fińską i pozostawały tam przez około 12 minut. Estonia zadeklarowała, że w z związku z incydentem zwróci się o konsultacje na podstawie art. 4. NATO.
Rosyjskie myśliwce zostały przechwycone przez F-35 sił NATO. "Właśnie rozmawiałem z premier Estonii Kristenem Michalem na temat dzisiejszego naruszenia przestrzeni powietrznej. Odpowiedź NATO była szybka i zdecydowana" - oświadczył sekretarz generalny NATO Mark Rutte.
"To trzecie takie naruszenie przestrzeni powietrznej UE w ciągu kilku dni i powoduje dalszą eskalację napięć w regionie" - stwierdziła Kaja Kallas we wpisie w serwisie X. "Będziemy nadal wspierać nasze państwa członkowskie we wzmacnianiu ich obrony zasobami europejskimi. Putin testuje determinację Zachodu. Nie możemy okazywać słabości" - podkreśliła szefowa unijnej dyplomacji.
Prowokacje Rosji. "Agresja Putina wzmacnia jedność NATO"
Brytyjski sekretarz obrony John Healey ocenił, że działania podejmowane przez Rosjan są "lekkomyślne i niebezpieczne". "Ale agresja Putina służy jedynie wzmocnieniu jedności NATO i naszej determinacji, by stanąć po stronie Ukrainy" - dodał.
Szef MSZ Niemiec Johann Wadephul zwrócił z kolei uwagę na reakcję Sojuszu, po incydencie w Estonii. "Natychmiastowe przechwytywanie rosyjskich samolotów pokazuje, że NATO jest zawsze gotowe do obrony".
Z kolei minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha podkreślił, że działania Moskwy są zagrożeniem dla bezpieczeństwa transatlantyckiego. "Należy położyć kres poczuciu bezkarności Putina" - podkreślił minister.
Moskwa eskaluje nad Bałtykiem. UE zapowiada odpowiedź
Francuskie ministerstwo spraw zagranicznych określiło działania Rosji w Estonii jako "rażące naruszenie prawa międzynarodowego". Swoje stanowisko przedstawił Emmanuel Macron. ""Potępiam najostrzej jak to możliwe ataki rosyjskich samolotów na Estonię. Stanowią one nowy etap w narastaniu prowokacji i nieodpowiedzialnych działań ze strony Rosji. Wyrażam pełne poparcie dla władz Estonii" - napisał prezydent Francji.
Szwecja brała aktywny udział w przechwyceniu i monitorowaniu rosyjskich samolotów. Maszyny śledziły myśliwce JAS 39. "Szwecja jest zawsze gotowa zapewnić bezpieczeństwo i integralność naszej przestrzeni powietrznej wspólnie z naszymi sojusznikami" - oświadczyła szwedzka armia w komunikacie.
Wsparcie dla Estonii deklaruje również Warszawa. "W zeszłym tygodniu Polska, dziś Estonia. Rosja kolejny raz prowokuje i pokazuje, że nie jest zainteresowana pokojem. Polska deklaruje solidarność z Estonią i stanowczo potępia naruszenie jej przestrzeni powietrznej przez Rosję" - przekazał wicepremier Radosław Sikorski.
W piątek nad Bałtykiem NATO przechwyciło również rosyjski samolot szpiegowski Ił-20. Z kolei Straż Graniczna poinformowała o działaniach dwóch rosyjskich myśliwców, które także w piątek "naruszyły strefę bezpieczeństwa" platformy wydobywczej Petrobaltic.
Jak poinformował szef Rady Europejskiej Antonio Costa, Unia ma ustalić wspólną odpowiedź na działania Rosji na nieformalnym szczycie Rady w Kopenhadze 1 października. Natomiast w poniedziałek 22 września sprawę działań Rosji ma omówić Rada Północnoatlantycka.