Bliski Wschód
Bliski Wschód

Sojusznicy Iranu wkraczają do gry. "Może się zacząć dziś wieczorem"

Agata Sucharska

Agata Sucharska

Jemeńscy rebelianci Huti zapowiedzieli wznowienie ataków na morskie szlaki handlowe na Morzu Czerwonym oraz na Izrael - podała w sobotę agencja AP. Według źródeł działania zbrojne mogą rozpocząć się już "dziś wieczorem", choć kierownictwo Huti jak na razie tego nie potwierdziło.

Chmura dymu unosząca się nad brzegiem morza, wokół widoczne liczne ślady po pociskach lub eksplozjach, fragment linii brzegowej i wody w jasnych oraz ciemnych odcieniach, nad całością układ smug kondensacyjnych.
Huti planują wznowienie ataków na morzu Sepahnews / Zuma Press / Planet Observer / Universal Images GroupAgencja FORUM

W skrócie

  • Jemeńscy rebelianci Huti zapowiedzieli wznowienie ataków na morskie szlaki handlowe na Morzu Czerwonym oraz na Izrael.
  • Kierownictwo Huti nie wydało oficjalnego komunikatu, a działania mogą rozpocząć się już dziś wieczorem według źródeł.
  • Grecja zaleciła statkom pod swoją banderą omijanie rejonu Zatoki Perskiej, Omańskiej i Cieśniny Hormuz oraz ostrzegła przed zagrożeniami ze strony ataków rakietowych i dronów.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Kierownictwo Huti nie wydało dotąd oficjalnego komunikatu w tej sprawie.

Huti wcześniej zaprzestali ataków na szlaki handlowe na Morzu Czerwonym w ramach umowy z USA, które ze swojej strony wstrzymały działania przeciwko rebeliantom.

Rebelianci wstrzymali także ataki na Izrael po październikowym porozumieniu o zawieszeniu broni między Izraelem a palestyńskim Hamasem w Strefie Gazy, które zakończyło poważne walki w regionie.

Ryzyko ataków rakietowych i dronów na statki. Grecja ostrzega po ataku USA na Iran

Wcześniej Greckie ministerstwo żeglugi w sobotę zaleciło statkom pływającym pod grecką banderą zachowanie najwyższej ostrożności i unikanie Zatoki Perskiej, Zatoki Omańskiej oraz Cieśniny Hormuz w związku z atakami USA i Izraela na Iran - wynika z komunikatu, do którego dotarła agencja Reuters.

Ostrzeżono, że nie można wykluczyć rozszerzenia kryzysu na Morze Czerwone i Zatokę Adeńską, ze względu na powiązania Iranu z rebeliantami Huti sprzyjającymi Teheranowi.

Resort ostrzegł także statki przed możliwymi zagrożeniami, takimi jak ataki rakietowe lub dronami, uderzenia w infrastrukturę portową, ingerencje elektroniczne oraz przerwy w działaniu systemów nawigacyjnych.

Źródło: Reuters

Zobacz również:

Ekspert o planach Amerykanów w ataku na Iran
Bliski Wschód

"Wysadzić reżim od wewnątrz". Ekspert o planach bojowych Amerykanów

Marcin Jan Orłowski
Marcin Jan Orłowski
"Wydarzenia": Ostrzelany tramwaj? Niebezpieczny incydent w WarszawiePolsat News

Najnowsze