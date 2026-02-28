W skrócie Jemeńscy rebelianci Huti zapowiedzieli wznowienie ataków na morskie szlaki handlowe na Morzu Czerwonym oraz na Izrael.

Kierownictwo Huti nie wydało oficjalnego komunikatu, a działania mogą rozpocząć się już dziś wieczorem według źródeł.

Grecja zaleciła statkom pod swoją banderą omijanie rejonu Zatoki Perskiej, Omańskiej i Cieśniny Hormuz oraz ostrzegła przed zagrożeniami ze strony ataków rakietowych i dronów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Kierownictwo Huti nie wydało dotąd oficjalnego komunikatu w tej sprawie.

Huti wcześniej zaprzestali ataków na szlaki handlowe na Morzu Czerwonym w ramach umowy z USA, które ze swojej strony wstrzymały działania przeciwko rebeliantom.

Rebelianci wstrzymali także ataki na Izrael po październikowym porozumieniu o zawieszeniu broni między Izraelem a palestyńskim Hamasem w Strefie Gazy, które zakończyło poważne walki w regionie.

Ryzyko ataków rakietowych i dronów na statki. Grecja ostrzega po ataku USA na Iran

Wcześniej Greckie ministerstwo żeglugi w sobotę zaleciło statkom pływającym pod grecką banderą zachowanie najwyższej ostrożności i unikanie Zatoki Perskiej, Zatoki Omańskiej oraz Cieśniny Hormuz w związku z atakami USA i Izraela na Iran - wynika z komunikatu, do którego dotarła agencja Reuters.

Ostrzeżono, że nie można wykluczyć rozszerzenia kryzysu na Morze Czerwone i Zatokę Adeńską, ze względu na powiązania Iranu z rebeliantami Huti sprzyjającymi Teheranowi.

Resort ostrzegł także statki przed możliwymi zagrożeniami, takimi jak ataki rakietowe lub dronami, uderzenia w infrastrukturę portową, ingerencje elektroniczne oraz przerwy w działaniu systemów nawigacyjnych.

Źródło: Reuters

"Wydarzenia": Ostrzelany tramwaj? Niebezpieczny incydent w Warszawie Polsat News