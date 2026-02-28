Sojusznicy Iranu wkraczają do gry. "Może się zacząć dziś wieczorem"
Jemeńscy rebelianci Huti zapowiedzieli wznowienie ataków na morskie szlaki handlowe na Morzu Czerwonym oraz na Izrael - podała w sobotę agencja AP. Według źródeł działania zbrojne mogą rozpocząć się już "dziś wieczorem", choć kierownictwo Huti jak na razie tego nie potwierdziło.
Kierownictwo Huti nie wydało dotąd oficjalnego komunikatu w tej sprawie.
Huti wcześniej zaprzestali ataków na szlaki handlowe na Morzu Czerwonym w ramach umowy z USA, które ze swojej strony wstrzymały działania przeciwko rebeliantom.
Rebelianci wstrzymali także ataki na Izrael po październikowym porozumieniu o zawieszeniu broni między Izraelem a palestyńskim Hamasem w Strefie Gazy, które zakończyło poważne walki w regionie.
Ryzyko ataków rakietowych i dronów na statki. Grecja ostrzega po ataku USA na Iran
Wcześniej Greckie ministerstwo żeglugi w sobotę zaleciło statkom pływającym pod grecką banderą zachowanie najwyższej ostrożności i unikanie Zatoki Perskiej, Zatoki Omańskiej oraz Cieśniny Hormuz w związku z atakami USA i Izraela na Iran - wynika z komunikatu, do którego dotarła agencja Reuters.
Ostrzeżono, że nie można wykluczyć rozszerzenia kryzysu na Morze Czerwone i Zatokę Adeńską, ze względu na powiązania Iranu z rebeliantami Huti sprzyjającymi Teheranowi.
Resort ostrzegł także statki przed możliwymi zagrożeniami, takimi jak ataki rakietowe lub dronami, uderzenia w infrastrukturę portową, ingerencje elektroniczne oraz przerwy w działaniu systemów nawigacyjnych.
Źródło: Reuters