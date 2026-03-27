Bliski Wschód
Sojusznicy Iranu są gotowi dołączyć do wojny. Stawiają warunki

Agata Sucharska

Jemeńscy rebelianci Huti grożą rozszerzeniem konfliktu na Bliskim Wschodzie. W piątkowym oświadczeniu zapowiedzieli możliwość bezpośredniej interwencji militarnej, jeśli wojna USA i Izraela z Iranem się nasili lub dołączą do niej kolejne państwa.

Uderzenia rakiet w kierunku Bliskiego Wschodu
Sojusznicy Iranu są gotowi dołączyć do wojny na Bliskim WschodzieMOSTAFA ALKHAROUF / ANADOLU x Pixaby.comAFP

W skrócie

  • Jemeńscy Huti ogłosili gotowość do bezpośredniej interwencji militarnej pod określonymi warunkami.
  • Warunkiem interwencji jest dołączenie nowych państw do wojny po stronie USA i Izraela przeciw Iranowi lub wykorzystanie Morza Czerwonego do ataków na irańskie cele.
  • Ruch Huti oświadczył, że monitoruje sytuację i decyzja o działaniu zostanie podjęta w odpowiednim momencie.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Sprzymierzeni z Iranem jemeńscy Huti ogłosili w piątek, że są gotowi do bezpośredniej interwencji militarnej pod określonymi warunkami.

Wśród nich wymieniono sytuację, w której nowe państwa dołączą do Stanów Zjednoczonych i Izraela w wojnie przeciwko Iranowi, lub gdy Morze Czerwone zostanie wykorzystane do przeprowadzania ataków na irańskie cele.

"Jesteśmy gotowi na wszelkie scenariusze". Huti mogą włączyć się wojnę na Bliskim Wschodzie

Ruch Huti ostrzegł jednocześnie, że może przyłączyć się do trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie, jeśli amerykańsko-izraelskie działania militarne będą nadal wymierzone w Iran.

Zapowiedzi te przedstawił rzecznik wojskowy Yahya Saree w telewizyjnym wystąpieniu. Oświadczenie padło w momencie, gdy wojna prowadzona przez USA i Izrael przeciwko Teheranowi zbliża się do końca czwartego tygodnia.

Informację o możliwym włączeniu się Huti do wojny przekazał wcześniej agencji Reutera jeden z przywódców tego ruchu. Struktura ta ma charakter polityczno-militarny i skupia plemiona zajdyckie, które zamieszkują północno-zachodni Jemen.

- Jesteśmy w pełni militarnie gotowi na wszystkie scenariusze. Jeśli chodzi o szczegóły związane z ustaleniem godziny zero, pozostawiamy je kierownictwu, a my monitorujemy rozwój wydarzeń i będziemy wiedzieć, kiedy jest odpowiedni moment na działanie - powiedział jeden z przywódców ruchu, oceniając, że do tej pory Iran "radzi sobie dobrze" i wszystko "idzie po jego myśli".

- Gdy zobaczą, że Iran najbardziej ich potrzebuje, wtedy się ruszą - skomentował w rozmowie z Reuterem Amr Al-Bidh, członek kierownictwa jemeńskiej separatystycznej Rady Przejściowej Południa (STC).

Źródło: AFP

Motyka w "Graffiti" o obniżce podatków na paliwo: To najsilniejsze narzędziePolsat News

Najnowsze