Sojusz z Rosją na czele trzęsie się w posadach. "Nie będziemy członkami"
Mołdawia wkrótce formalnie opuści Wspólnotę Niepodległych Państw. - Jesteśmy w trakcie procesu potwierdzania wypowiedzenia trzech porozumień z WNP - przekazał wicepremier Mihai Popsoi. W sojuszu powstałym po rozpadzie Związku Radzieckiego główną rolę odgrywa Rosja. Tymczasem rząd w Kiszyniowie chce w ciągu kilku lat dołączyć do Unii Europejskiej.
W skrócie
- Mołdawia rozpoczęła proces prawnego opuszczenia Wspólnoty Niepodległych Państw.
- Parlament Mołdawii zatwierdził wypowiedzenie trzech umów związanych z WNP.
- Minister spraw zagranicznych Mołdawii potwierdził, że wypowiedzenie umów oznacza koniec członkostwa w sojuszu.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Proeuropejska prezydenta Mołdawii Maia Sandu zabiega o wstąpienie jej kraju do UE przed końcem dekady. Potępiła też inwazję Rosji na Ukrainę i oskarżała Moskwę o prowadzenie wojny hybrydowej przeciwko Kiszyniowowi.
Mołdawia przestała brać udział w pracach Wspólnoty Niepodległych Państw w 2023 roku - przypomniał Reuters.
Minister spraw zagranicznych Mołdawii ogłasza. Opuszczą sojusz z Rosją
- Chcę tylko powiedzieć, że jesteśmy w trakcie procesu potwierdzania wypowiedzenia trzech porozumień z WNP - powiedział wicepremier i szef MSZ Mihai Popsoi na antenie Radia Moldova, odnosząc się do umów będących podstawą powołania tej organizacji w 1991 roku.
- Wypowiedzenie tych umów będzie oznaczało, że z prawnego punktu widzenia nie będziemy już członkami. De facto zawiesiliśmy nasz udział już jakiś czas temu, ale de iure wciąż tam jesteśmy - dodał Popsoi.
Wspólnota Niepodległych Państw. Kto tworzy sojusz?
Parlament Mołdawii zatwierdził w grudniu wypowiedzenie trzech umów zawartych w ramach WNP: umowy dotyczącej ruchu bezwizowego, porozumienia w sprawie podatków od importu i eksportu oraz w sprawie płatności między organizacjami gospodarczymi.
Wspólnota Niepodległych Państw to organizacja powstała po rozpadzie Związku Radzieckiego, w której główną rolę odgrywa Rosja.
W skład WPN poza Rosją wchodzą: Białoruś, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Tadżykistan i Uzbekistan. Turkmenistan jest członkiem stowarzyszonym.