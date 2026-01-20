Sojusz z Rosją na czele trzęsie się w posadach. "Nie będziemy członkami"

Dawid Szczyrbowski

Oprac.: Dawid Szczyrbowski

Mołdawia wkrótce formalnie opuści Wspólnotę Niepodległych Państw. - Jesteśmy w trakcie procesu potwierdzania wypowiedzenia trzech porozumień z WNP - przekazał wicepremier Mihai Popsoi. W sojuszu powstałym po rozpadzie Związku Radzieckiego główną rolę odgrywa Rosja. Tymczasem rząd w Kiszyniowie chce w ciągu kilku lat dołączyć do Unii Europejskiej.

Mężczyzna w garniturze na tle Moskwy z widocznymi wieżami i murami Kremla oraz nowoczesnymi wieżowcami w oddali.
Szef MSZ Mołdawii Mihai Popsoi ogłosił przyspieszenie procesu formalnego wyjścia kraju ze Wspólnoty Niepodległych PaństwOMER TAHA CETIN/TATYANA MAKEYEVAAFP

W skrócie

  • Mołdawia rozpoczęła proces prawnego opuszczenia Wspólnoty Niepodległych Państw.
  • Parlament Mołdawii zatwierdził wypowiedzenie trzech umów związanych z WNP.
  • Minister spraw zagranicznych Mołdawii potwierdził, że wypowiedzenie umów oznacza koniec członkostwa w sojuszu.
Proeuropejska prezydenta Mołdawii Maia Sandu zabiega o wstąpienie jej kraju do UE przed końcem dekady. Potępiła też inwazję Rosji na Ukrainę i oskarżała Moskwę o prowadzenie wojny hybrydowej przeciwko Kiszyniowowi.

Mołdawia przestała brać udział w pracach Wspólnoty Niepodległych Państw w 2023 roku - przypomniał Reuters.

Minister spraw zagranicznych Mołdawii ogłasza. Opuszczą sojusz z Rosją

- Chcę tylko powiedzieć, że jesteśmy w trakcie procesu potwierdzania wypowiedzenia trzech porozumień z WNP - powiedział wicepremier i szef MSZ Mihai Popsoi na antenie Radia Moldova, odnosząc się do umów będących podstawą powołania tej organizacji w 1991 roku.

    - Wypowiedzenie tych umów będzie oznaczało, że z prawnego punktu widzenia nie będziemy już członkami. De facto zawiesiliśmy nasz udział już jakiś czas temu, ale de iure wciąż tam jesteśmy - dodał Popsoi.

    Wspólnota Niepodległych Państw. Kto tworzy sojusz?

    Parlament Mołdawii zatwierdził w grudniu wypowiedzenie trzech umów zawartych w ramach WNP: umowy dotyczącej ruchu bezwizowego, porozumienia w sprawie podatków od importu i eksportu oraz w sprawie płatności między organizacjami gospodarczymi.

    Wspólnota Niepodległych Państw to organizacja powstała po rozpadzie Związku Radzieckiego, w której główną rolę odgrywa Rosja.

    W skład WPN poza Rosją wchodzą: Białoruś, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Tadżykistan i Uzbekistan. Turkmenistan jest członkiem stowarzyszonym.

