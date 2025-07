Jak zauważa Axios, na tle pogłębiającego się kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy i głodujących Palestyńczyków trumpowski ruch MAGA (Make America Great Again) stał się "nieoczekiwanym epicentrum ogólnokrajowego rozrachunku na temat stosunków Ameryki z Izraelem ".

Wspomniane zmiany - dotyczące nie tylko republikanów - widoczne są w sondażach. Zgodnie z opublikowanym we wtorek badaniem Gallupa poparcie dla działań Izraela wśród ogółu Amerykanów jest na rekordowo niskim poziomie - 32 proc.

Choć wśród republikanów nadal jest to solidna większość - 71 proc. to wyborcy demokratów (8 proc.) i niezależni (25 proc.) są w przytłaczającej większości krytyczni. Badanie wykazało też, że po raz pierwszy w historii tego sondażu absolutna większość respondentów - 52 proc. - ma negatywną opinię na temat premiera Izraela Binjamina Netanjahu, podczas gdy tylko 29 proc. go popiera.