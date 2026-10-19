W skrócie Dziennikarze z "Wall Street Journal" wzywają przedstawicieli Demokratów i Republikanów do rozliczenia współpracy Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, którą uznają za sprzeczną z interesami Stanów Zjednoczonych.

W artykule podsumowano ostatnie decyzje administracji Trumpa wobec Rosji i Ukrainy, takie jak porozumienie dotyczące importu rosyjskiego oleju napędowego, zawieszenie sankcji oraz ograniczenie wsparcia dla Ukrainy.

Stanowisko Trumpa wobec Rosji powoduje, że politycy jego partii są zmuszeni dystansować się od jego działań, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń na Ukrainie.

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Autorzy komentarza, opublikowanego w poniedziałek na łamach konserwatywnego dziennika, wyrazili przekonanie, że prezydent USA z każdym kolejnym dniem pomaga Rosji.

Apel "WSJ". Współpraca Trumpa z Putinem zagrożeniem dla USA?

Dziennikarze "WSJ" podsumowali ostatnie działania administracji Trumpa wobec Rosji i Ukrainy - w tym porozumienie o imporcie rosyjskiego oleju napędowego, zawieszenie ustawy sankcyjnej przeciwko Rosji, ograniczenie działania systemu Starshield dla Ukrainy i wstrzymanie wymiany informacji wywiadowczych z Kijowem, otwiera się w nowym oknie.

Ocenili, że są to coraz częstsze dowody na to, że Trump "chce, by Ukraina skapitulowała na warunkach Putina".

"Kongres jest zajęty wyborami połówkowymi, zaplanowanymi na 3 listopada, ale Trump może nie docenić gniewu, jaki wzbudza, jeśli nadal będzie wspierał Putina" - ostrzegła rada redakcyjna.

"Po wyborach konieczne będzie ponadpartyjne rozliczenie rodzącej się koalicji Trumpa z Kremlem, otwiera się w nowym oknie przeciwko Ukrainie, Europie, otwiera się w nowym oknie i interesom Ameryki" - wezwał dziennik.

Republikanie odcinają się od działań Trumpa

Autorzy nie rozwinęli tego apelu, lecz w osobnym poniedziałkowym tekście "WSJ" doniósł o tym, że postawa Trumpa wobec Rosji stawia polityków jego partii w trudnej sytuacji, zmuszając ich do odcinania się od jego działań.

Redakcja zauważyła, że odpowiedzią Rosji na odejście od sankcji i ceł, przewidzianych przez ustawę im. Lindseya Grahama, otwiera się w nowym oknie, był jeden z największych ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

Mimo to - jak wspomnieli autorzy - w niedzielę Trump uzasadniał swój ruch chęcią utrzymania Rosji przy stole negocjacyjnym. Gazeta zauważyła przy tym, że dwuletnie zabiegi Trumpa w tej kwestii nie przyniosły dotychczas rezultatu.

Kongresmen Republikanów zapowiada dochodzenie. W tle system Starshield i Ukraina

Działania Donalda Trumpa wobec Rosji skłaniają do rekcji także część przedstawicieli Partii Republikańskiej. W poniedziałek republikański kongresmen Brian Fitzpatrick zapowiedział dochodzenia w sprawie ograniczania dostępności systemu satelitarnego Starshield dla Ukrainy.

"Zapewnię prezydenta Zełenskiego, że każdy, kto podejmie próbę ograniczenia wykorzystania programu Starshield na rzecz Ukrainy, zostanie w pełni przesłuchany i pociągnięty do pełnej odpowiedzialności" - napisał na platformie X.

Jak dodał, działania te obejmą publiczne przesłuchania w Kongresie oraz "natychmiastowe, surowe i represyjne cięcia budżetowe wobec każdej odpowiedzialnej agencji lub jej szefa".

Do śledztw Kongresu w sprawie ograniczeń działania systemu Starshield wzywali też inni politycy z obydwu partii, w tym m.in. Republikanin Don Bacon oraz senator Demokratów Ruben Gallego.



