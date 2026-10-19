W skrócie
- Dziennikarze z "Wall Street Journal" wzywają przedstawicieli Demokratów i Republikanów do rozliczenia współpracy Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, którą uznają za sprzeczną z interesami Stanów Zjednoczonych.
- W artykule podsumowano ostatnie decyzje administracji Trumpa wobec Rosji i Ukrainy, takie jak porozumienie dotyczące importu rosyjskiego oleju napędowego, zawieszenie sankcji oraz ograniczenie wsparcia dla Ukrainy.
- Stanowisko Trumpa wobec Rosji powoduje, że politycy jego partii są zmuszeni dystansować się od jego działań, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń na Ukrainie.
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Autorzy komentarza, opublikowanego w poniedziałek na łamach konserwatywnego dziennika, wyrazili przekonanie, że prezydent USA z każdym kolejnym dniem pomaga Rosji.
Apel "WSJ". Współpraca Trumpa z Putinem zagrożeniem dla USA?
Dziennikarze "WSJ" podsumowali ostatnie działania administracji Trumpa wobec Rosji i Ukrainy - w tym porozumienie o imporcie rosyjskiego oleju napędowego, zawieszenie ustawy sankcyjnej przeciwko Rosji, ograniczenie działania systemu Starshield dla Ukrainy i wstrzymanie wymiany informacji wywiadowczych z Kijowem, otwiera się w nowym oknie.
Ocenili, że są to coraz częstsze dowody na to, że Trump "chce, by Ukraina skapitulowała na warunkach Putina".
"Kongres jest zajęty wyborami połówkowymi, zaplanowanymi na 3 listopada, ale Trump może nie docenić gniewu, jaki wzbudza, jeśli nadal będzie wspierał Putina" - ostrzegła rada redakcyjna.
"Po wyborach konieczne będzie ponadpartyjne rozliczenie rodzącej się koalicji Trumpa z Kremlem, otwiera się w nowym oknie przeciwko Ukrainie, Europie, otwiera się w nowym oknie i interesom Ameryki" - wezwał dziennik.
Republikanie odcinają się od działań Trumpa
Autorzy nie rozwinęli tego apelu, lecz w osobnym poniedziałkowym tekście "WSJ" doniósł o tym, że postawa Trumpa wobec Rosji stawia polityków jego partii w trudnej sytuacji, zmuszając ich do odcinania się od jego działań.
Redakcja zauważyła, że odpowiedzią Rosji na odejście od sankcji i ceł, przewidzianych przez ustawę im. Lindseya Grahama, otwiera się w nowym oknie, był jeden z największych ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną.
Mimo to - jak wspomnieli autorzy - w niedzielę Trump uzasadniał swój ruch chęcią utrzymania Rosji przy stole negocjacyjnym. Gazeta zauważyła przy tym, że dwuletnie zabiegi Trumpa w tej kwestii nie przyniosły dotychczas rezultatu.
Kongresmen Republikanów zapowiada dochodzenie. W tle system Starshield i Ukraina
Działania Donalda Trumpa wobec Rosji skłaniają do rekcji także część przedstawicieli Partii Republikańskiej. W poniedziałek republikański kongresmen Brian Fitzpatrick zapowiedział dochodzenia w sprawie ograniczania dostępności systemu satelitarnego Starshield dla Ukrainy.
"Zapewnię prezydenta Zełenskiego, że każdy, kto podejmie próbę ograniczenia wykorzystania programu Starshield na rzecz Ukrainy, zostanie w pełni przesłuchany i pociągnięty do pełnej odpowiedzialności" - napisał na platformie X.
Jak dodał, działania te obejmą publiczne przesłuchania w Kongresie oraz "natychmiastowe, surowe i represyjne cięcia budżetowe wobec każdej odpowiedzialnej agencji lub jej szefa".
Do śledztw Kongresu w sprawie ograniczeń działania systemu Starshield wzywali też inni politycy z obydwu partii, w tym m.in. Republikanin Don Bacon oraz senator Demokratów Ruben Gallego.