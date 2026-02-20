W skrócie Intensywne opady śniegu spowodowały zamknięcie lotnisk, anulowanie lotów i utrudnienia kolejowe w Austrii, Niemczech i na Węgrzech.

Na Węgrzech doszło do poważnych wypadków drogowych, w tym przewrócenia się autobusu oraz licznych kolizji samochodowych.

Służby meteorologiczne wydały ostrzeżenia przed intensywnym śniegiem i lawinami, a koleje i drogowcy apelują o ograniczenie podróży.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Z powodu złych warunków atmosferycznych w piątek rano działalność zawiesiło lotnisko Wien-Schwechat. Jak podała agencja dpa, odwołano ponad 150 lotów. Austriacki przewoźnik Austrian Airlines anulował około 100 połączeń, a utrudnienia dotknęły około 13 tys. pasażerów.

W nocy na terenie portu spadło około 20 cm śniegu. Około południa wystartowały pierwsze samoloty, jednak zarządcy lotniska nie wykluczyli kolejnych odwołań i opóźnień.

Paraliż na drogach w Europie. Wszystko przez wielką śnieżycę

Problemy wystąpiły również na lotnisku w Monachium. Port ostrzegł, że starty i lądowania mogą być opóźnione lub anulowane. Już w czwartek odwołano tam 100 lotów, a w piątek do przedpołudnia - kolejne 50.

Austriacki dziennik "Kronen Zeitung" poinformował, że w całym kraju warunki drogowe są bardzo trudne. Ruch na autostradach miejscami praktycznie się zatrzymał. W regionie Styria prywatny transport został w dużej mierze sparaliżowany. W Tyrolu służby ratunkowe postawiono w stan gotowości z powodu wysokiego zagrożenia lawinowego.

Groźny wypadek na Węgrzech. Śnieżyca zepchnęła autokar do rowu, są ranni

Chaos zapanował także na zachodzie Węgier. W miejscowości Andráshida, nieopodal miasta Zalaegerszeg, doszło do groźnego wypadku autobusu na drodze krajowej nr 76. Jak podała agencja Magyar Távirati Iroda, silny wiatr zepchnął pojazd z oblodzonej jezdni do rowu, a ten następnie przewrócił się na bok.

Na pokładzie znajdowało się 12 osób, w tym kierowca. Dwoje pasażerów odniosło poważne obrażenia. Wszystkich rannych przetransportowano do szpitala. Część osób wydostała się z pojazdu samodzielnie przez tylną szybę, pozostałych ewakuowali strażacy po wycięciu przedniej szyby.

Z powodu śliskiej nawierzchni doszło również do zderzenia kilku samochodów jadących za autobusem. W tym przypadku nie odnotowano poważnych obrażeń. Policja zamknęła odcinek drogi i przekierowała ruch.

Portal 444.hu poinformował, że w ciągu dnia doszło do co najmniej 16 wypadków autobusów, z których większość zakończyła jazdę w rowach. W kilku miejscowościach drzewa runęły na samochody i domy.

"Krytyczna sytuacja" na zachodzie Węgier. Służby apelują o pozostanie w domach

Węgierska służba meteorologiczna HungaroMet wydała alerty drugiego stopnia (pomarańczowe) dla kilku zachodnich regionów kraju, ostrzegając przed intensywnymi opadami śniegu i zamieciami. Synoptycy prognozują, że w ciągu 24 godzin może spaść ponad 20 cm śniegu, a silny wiatr będzie tworzyć zaspy i znacząco ograniczać widoczność.

Władze określiły sytuację na zachodzie Węgier jako "krytyczną". Państwowe koleje MÁV zaapelowały o rezygnację z podróży, jeśli nie są one absolutnie konieczne. Pociągi kursują z dużymi opóźnieniami z powodu zaśnieżonych zwrotnic oraz powalonych drzew blokujących tory.

Według Węgierskiej Agencji Dróg Publicznych strefa intensywnych opadów będzie stopniowo przemieszczać się z zachodu w kierunku centrum i południa kraju. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach i śledzenie komunikatów pogodowych.

"Debata polityczna". Rozłam w Polsce 2050. Poseł Centrum o puczu i "ustawie kagańcowej" Polsat News