W skrócie Siły zbrojne i policja Kolumbii przeprowadziły operację odbicia zakładników w supermarkecie w Cartagenie, w wyniku której wszyscy przetrzymywani zostali uwolnieni.

Prezydent Kolumbii Abelardo de la Espriella osobiście nadzorował akcję, informując, że porywacze odrzucili ofertę poddania się, co skłoniło służby do podjęcia zdecydowanych działań.

W trakcie szturmu zginął jeden z porywaczy, natomiast wszyscy uwolnieni zakładnicy są cali i zdrowi.

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Kolumbijskie służby przeprowadziły operację odbicia zakładników w środę wczesnym rankiem. Według relacji reporterów agencji AFP, obecnych na miejscu, około północy przed budynkiem supermarketu zaczęły gromadzić się liczne siły policyjne i wojskowe, ściągnięto też śmigłowiec. Na krótko przed rozpoczęciem akcji słychać było kilka eksplozji.

- W ramach niezwykłej wspólnej operacji policji narodowej i sił zbrojnych wszyscy zakładnicy zostali uwolnieni - przekazał prezydent Abelardo de la Espriella. Polityk pojawił się w Cartagenie osobiście, ubrany w mundur bojowy, z bronią krótką i krótkofalówką.

- Daliśmy im szansę na poddanie się i uwolnienie zakładników. Odrzucili tę ofertę, więc podjęliśmy zdecydowane działania - mówił przywódca, określając operację jako "wielki sukces".

Kolumbia. Szturm w Cartagenie, akcją dowodził prezydent

Szacuje się, że w momencie rozpoczęcia szturmu w budynku przebywało około 20 zakładników. W pierwszych chwilach było ich ok. 30, jednak część, w tym kilka starszych kobiet, uwolniono wcześniej.

Według informacji przekazanych przez kolumbijskie władze wszyscy uwolnieni są "cali i zdrowi". Przed badaniami lekarskimi będą mieli okazję spotkać się ze swoimi rodzinami. W akcji zginął jeden z porywaczy.

Cartagena. 30 zakładników uwolnionych, wielka akcja policji

We wtorek rano grupa uzbrojonych przestępców przeprowadziła próbę napadu na konwój przewożący gotówkę z centrum handlowego. Pracownicy jednak w porę zawiadomili policję. Służby pojawiły się na miejscu na tyle szybko, że uniemożliwiły napastnikom ucieczkę.

Grupa zabarykadowała się w sklepie sieci Éxito, biorąc za zakładników klientów i pracowników. Początkowo służby próbowały negocjować z porywaczami, co doprowadziło do uwolnienia części zatrzymanych. Ostatecznie jednak zapanował impas.

Na nagraniach, które pojawiły się w sieci i lokalnych mediach, widać policyjnych snajperów rozstawionych na dachach pobliskich budynków.

Prezydent Kolumbii ogłasza sukces. "Zostali zaskoczeni"

Na razie nie wiadomo, kto odpowiada za napad. - To byli przestępcy, którzy zostali zaskoczeni, nie mieli wyjścia i porwali grupę ludzi - stwierdził Abelardo de la Espriella, przekonując, że sprawcą nie jest żadna z kolumbijskich grup paramilitarnych.

Porywacze mieli zażądać dwóch milionów dolarów, dwóch pojazdów opancerzonych i możliwości bezpiecznego przejazdu do miasta Barranquilla, położonego około 130 km na północny wschód od Cartageny.

Cartagena de Indias leży w północnej Kolumbii, nad Morzem Karaibskim, jest stolicą departamentu Bolívar. Miasto, którego początki sięgają XVI wieku, przyciąga tysiące turystów.

Źródła: Reuters, AFP, "The Guardian"



