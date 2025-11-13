"Snajperskie safari" podczas oblężenia. Strzelali za łapówki

Jakub Pogorzelski

Jakub Pogorzelski

Koszmar wojny w byłej Jugosławii miał posłużyć niektórym do "snajperskiego safari", czyli strzelania do bezbronnych cywilów. Według informacji do których dotarł jeden z włoskich dziennikarzy, głównie bogaci Włosi mieli za to płacić serbskim żołnierzom podczas trwającego cztery lata oblężenia Sarajewa.

Podczas czteroletniego oblężenia Sarajewa zginęło ponad 11 tysięcy osób, fot. archiwalne
Podczas czteroletniego oblężenia Sarajewa zginęło ponad 11 tysięcy osób, fot. archiwalnePierre DuffourEast News

  • Podczas oblężenia Sarajewa miało dojść do zbrodniczego procederu tzw. "snajperskiego safari", w którym bogaci cudzoziemcy płacili za możliwość strzelania do cywilów.
  • Według włoskiego dziennikarza Ezio Gavazzeniego, głównie Włosi oraz osoby z innych krajów Zachodu wręczali łapówki serbskim snajperom.
  • Brytyjscy wojskowi nie potwierdzają tych doniesień, uznając je za miejską legendę, ale śledztwo w sprawie Włochów biorących udział w procederze nadal trwa.
Oblężenie Sarajewa rozpoczęło się w 1992 roku, gdy Bośniacy w referendum wybrali niezależność od Jugosławii. Mimo międzynarodowego uznania niepodległości Bośni i Hercegowiny, jugosłowiańska armia zajęła miasto.

Oblężenie prowadzone przez serbską armię, w szeregach której byli też bośniaccy Serbowie, trwało cztery lata - zginęło w tym czasie ok. 11 tysięcy osób.

"Snajperskie safari" w Sarajewie. Ustalenia dziennikarskiego śledztwa

Według śledztwa przeprowadzonego przez włoskiego dziennikarza Ezio Gavazzeniego, wojenny koszmar miał posłużyć bogatym i wpływowym ludziom do "snajperskiego safari", czyli strzelania do cywilów. Umożliwiały to łapówki wręczane snajperom z serbskiej armii, którzy prowadzili bogaczy na zajmowane przez siebie pozycje, skąd strzelali do mieszkańców oblężonego miasta.

Choć doniesienia o podobnych praktykach pojawiały się już wcześniej, po śledztwie dziennikarza prokuratura w Mediolanie wszczęła w tej sprawie śledztwo, mające na celu ustalenie tożsamości Włochów dokonujących zabójstw na terenie byłej Jugosławii.

    Wśród dowodów zebranych przez Gavazzeniego są m.in. zeznania jednego z byłych bośniackich oficerów wywiadu. Według niego Bośniacy przekazali informacje o zbrodniczej "turystyce" włoskiemu wywiadowi w 1994 roku i po kilku miesiącach ten proceder został powstrzymany. Swój raport w tej sprawie przygotowała także burmistrz Sarajewa Benjamina Karić.

    "Ochotnicy" mieli lecieć z włoskiego Triestu, znajdującego się nieco ponad 600 kilometrów od Sarajewa. Po wylądowaniu na lotnisku w Belgradzie byli transportowani na wzgórza wokół miasta do miejsc, w których ukrywali się snajperzy. Choć dominującą nacją wykorzystującą oblężenie do sadystycznej zabawy w wojnę byli Włosi, w zbrodniczym procederze brali też udział obywatele innych państw, łącznie ponad sto osób.

    Strzelanie do cywilów za pieniądze. "Dla rozrywki i satysfakcji"

    Włoski dziennikarz przekazał gazecie "La Repubblica", że koszt miał wynosić ok. 100 tysięcy euro, biorąc pod uwagę obecną wartość waluty. Stawki miały się różnić w zależności od tego, czy strzelano do dzieci, kobiet czy mężczyzn.

    - Nie było żadnych motywacji politycznych ani religijnych. Byli to bogaci ludzie, którzy jeździli tam dla rozrywki i osobistej satysfakcji - tłumaczy Gavazzeni.

    - Byli tam Niemcy, Francuzi, Anglicy i inni. To ludzie ze wszystkich krajów zachodnich, którzy płacili duże sumy pieniędzy za to, żeby tam trafić i strzelać do cywilów - dodał.

    Swoje motywacje Ezio Gavazzeni tłumaczy obejrzeniem w 2022 roku filmu "Sarajevo Safari" w reżyserii słoweńskiego reżysera Mirana Zupanicia. W produkcji na temat "polowań" mówił jeden z byłych serbskich żołnierzy.

    Ustaleń Włocha nie potwierdzają brytyjscy wojskowi, którzy służyli w Sarajewie, cytowani anonimowo przez BBC. Ich zdaniem nie było żadnej "turystyki snajperskiej" głównie ze względu na trudności logistyczne. Jeden z żołnierzy stwierdził też, że strzelanie do cywilów to "miejska legenda".

    Źródła: "The Guardian", BBC

