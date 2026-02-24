Śmigłowiec wojskowy runął na targ w Iranie. Są ofiary

Artur Pokorski

Artur Pokorski

Wojskowy śmigłowiec runął na targ w prowincji Isfahan w centralnej części Iranu. W katastrofie zginęły co najmniej cztery osoby - dwóch pilotów i dwóch sprzedawców. Według doniesień agencji Irna przyczyną wypadku miała być "awaria techniczna".

Strażak w hełmie i inna osoba znajdują się na tle gęstego dymu, trwają działania ratunkowe podczas pożaru, widać zniszczone konstrukcje budynku.
Cztery osoby, w tym dwaj piloci, zginęły w katastrofie wojskowego śmigłowca w IranieIRINNAFP

W skrócie

  • Wojskowy śmigłowiec rozbił się na targu w mieście Chomejniszahr, prowincji Isfahan w Iranie.
  • W katastrofie zginęli dwaj piloci i dwaj sprzedawcy, powodem miała być "awaria techniczna".
  • Zapowiedziano dochodzenie, a eksperci wskazują na niedostateczne bezpieczeństwo lotów w Iranie.
Śmigłowiec runął na terenie lokalnego hurtowego targu owoców i warzyw w mieście Chomejniszahr, w prowincji Isfahan w centralnej części Iranu.

Iran. Katastrofa śmigłowca. Maszyna runęła na targ

Zginęło dwóch pilotów odbywających lot szkoleniowy oraz dwóch sprzedawców.

Zapowiedziano dochodzenie w celu wyjaśnienia przyczyn wypadku. Z doniesień agencji Irna wynika, że do katastrofy doprowadziła "awaria techniczna".

W ocenie ekspertów poziom bezpieczeństwa lotów w Iranie jest niewystarczający. W minionych latach doszło tam do licznych katastrof, z których wiele dotyczyło samolotów zakupionych przed rewolucją islamską w 1979 r.

    W kraju brakuje oryginalnych części zamiennych do tych maszyn - zaznaczyła agencja Reutera. To z kolei utrudnia konserwację wysłużonych maszyn.

    W ubiegłym tygodniu myśliwiec F-4, należący do regularnych sił powietrznych Iranu, rozbił się w prowincji Hamadan na zachodzie kraju. Maszyna w warunkach nocnych odbywała lot szkoleniowy.

    Śmierć prezydenta Iranu. Ebrahim Raisi zginął w katastrofie śmigłowca

    W maju 2024 r. ówczesny prezydent Iranu Ebrahim Raisi zginął w katastrofie helikoptera, a służby bezpieczeństwa podały później jako przyczyny złe warunki pogodowe i przeciążenie.

    Na pokładzie śmigłowca Bell 212 znajdowali się też m.in. minister spraw zagranicznych Hosejn Amir Abdollahijan i gubernator generalny ostanu Azerbejdżan Wschodni Malek Rahmati, którzy również ponieśli śmierć.

    Maszyna leciała z granicy azersko-irańskiej do Tebrizu.

