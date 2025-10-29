W skrócie Mały helikopter Altitude Air rozbił się podczas próby ratowania turystów w Himalajach.

Władze Nepalu wstrzymały trekkingi i zaapelowały o ostrożność z powodu trudnych warunków pogodowych po przejściu cyklonu.

W katastrofie nikt nie zginął, w regionie cały czas panują jednak ekstremalne warunki.

Informację o wypadku prywatnego śmigłowca należący do nepalskiej firmy Altitude Air w Lobuche potwierdził rzecznik Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nepalu Gyanendra Bhul. Na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu widać maszynę leżącą na boku w głębokich zaspach po tym, jak poślizgnęła się w trakcie lądowania celem uratowania uwięzionych osób.

W ramach operacji ratunkowej na miejsce wysłano później inny śmigłowiec, zaś pilot znajdujący się na pokładzie, jak i turyści czekający na pomoc w rejonie Mount Everestu, zostali ocaleni.

Odwiedzany przez tysiące wspinaczy i trekkerów region wokół Mount Everestu pozostaje pokryty śniegiem od poniedziałku, kiedy to cyklon znad Zatoki Bengalskiej przetoczył się przez Indie, zapowiadając długą falę intensywnych opadów w Himalajach.

Władze Nepalu wstrzymały wędrówki wieloma szlakami z powodu deszczu na niższych wysokościach i obfitych opadów śniegu w wyższych partiach gór. Zaapelowały również do turystów, aby nie wyruszali z baz i nie kontynuowali wędrówek w rejonach Annapurny, Manaslu i Dhaulagiri.

Od wtorkowego popołudnia sprzedaż biletów po tybetańskiej stronie szczytu została zawieszona. Drogi pokryły się lodem, spadła także widoczność.

Meteorolodzy prognozują na czwartek i piątek ulewne deszcze. Dane wskazują, że w tym tygodniu temperatura w Tingri spadnie jeszcze bardziej.

Na początku października zamieć śnieżna unieruchomiła setki trekkerów w pobliżu wschodniej ściany Everestu, po tybetańskiej stronie. Wszyscy zostali ewakuowani w ramach szeroko zakrojonej akcji ratunkowej, która trwała kilka dni.

W Nepalu ponad 50 osób zginęło już w wyniku powodzi i osuwisk wywołanych ulewnymi deszczami.

Źródło: CNN

