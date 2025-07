Do katastrofy śmigłowca Bundeswehry doszło we wtorek rano. Po godzinie 10 maszyna zniknęła z radarów . Jak informuje "Bild", wrak helikoptera w rzece Mulde mieli odnaleźć płynący nią kajakarze ok. godziny 11:30.

Maszyna spadła do rzeki w pobliżu miejscowości Grimma w Saksonii. Miejsce wypadku znajduje się blisko autostrady łączącej Drezno z Lipskiem. W wyniku katastrofy do rzeki wyciekła duża ilość paliwa lotniczego, które jest zbierane przez ok. 50 obecnych na miejscu strażaków. Wrak znajduje się na środku rzeki, przez co utrudniony jest do niego dostęp.