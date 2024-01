Do katastrofy doszło w czwartek wieczorem. W trakcie zdarzenia na pokładzie amerykańskiego śmigłowca Sikorsky SH-60 Seahawk znajdowało się sześciu członków załogi.

Zatoka San Diego: Wypadek amerykańskiego śmigłowca

Beth Teach, rzecznik Marynarki Wojennej Sił Powietrznych Pacyfiku przekazała, że jednostka około godziny 18:40 (czasu lokalnego - red.) spadła do wody.

Do zdarzenia doszło w trakcie szkolenia. - Ze względu na charakter szkolenia na miejscu znajdowała się łódź bezpieczeństwa - mówiła Teach.

Trwa ustalanie przyczyn

Sikorsky SH-60/MH-60 Seahawk jest amerykańskim wielozadaniowym śmigłowcem morskim. Wojsko wykorzystuje go do m.in. walki z okrętami podwodnymi, a także do operacji poszukiwawczych i ratowniczych.