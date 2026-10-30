W skrócie W katastrofie dwóch śmigłowców w pobliżu lotniska McMinnville w stanie Oregon zginęły łącznie trzy osoby.

Ofiary to 22-letnia instruktorka pilotażu z Teksasu, 38-letni pilot z Oregonu oraz uczeń pilotażu z Wielkiej Brytanii.

Przyczyny wypadku wyjaśnia amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu przy współpracy z Federalną Administracją Lotnictwa.

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Dwa śmigłowce zderzyły się w czwartek po południu w pobliżu lotniska McMinnville Municipal Airport w amerykańskim stanie Oregon.

Na pokładach znajdowały się łącznie trzy osoby. Wszystkie zginęły na miejscu. Maszyny spadły na teren prywatnego gospodarstwa, niedaleko drogi stanowej nr 233. W rejon katastrofy skierowano policjantów, strażaków i ratowników medycznych.

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Szeryf hrabstwa Yamhill Sam Elliott poinformował, że w katastrofie zginęli 22-letnia Maddie Aasbo, instruktorka pilotażu z Teksasu, oraz 38-letni Tyler Delane Sturdevant z Newberg w Oregonie.

Trzecią ofiarą jest uczeń pilotażu z Wielkiej Brytanii, którego tożsamości dotychczas nie ujawniono. Służby współpracują z konsulatem i FBI w celu powiadomienia jego najbliższych.

Według ustaleń instruktorka i brytyjski kursant znajdowali się na pokładzie Robinsona R22. Drugim śmigłowcem sterował Sturdevant, który podróżował sam.

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Jeden ze świadków opowiedział lokalnej stacji FOX 12, że w chwili zdarzenia znajdował się na dachu pobliskiej stodoły. Zobaczył, jak dwa śmigłowce zderzają się w powietrzu, a następnie spadają na ziemię. Mężczyzna natychmiast powiadomił służby ratunkowe.

Na zdjęciach opublikowanych przez biuro szeryfa widać zniszczone wraki obu maszyn. W mediach społecznościowych pojawiły się również fotografie przedstawiające dym unoszący się nad miejscem katastrofy.

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Wypadek spowodował utrudnienia w ruchu drogowym. Służby zamknęły fragment drogi stanowej nr 233 oraz pobliskie trasy, aby zabezpieczyć miejsce zdarzenia i umożliwić śledczym prowadzenie czynności. Mieszkańców proszono o omijanie tego rejonu.

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Jeden ze śmigłowców należał do Jerry Trimble Helicopters, firmy prowadzącej szkolenia lotnicze na lotnisku w McMinnville. Przedsiębiorstwo potwierdziło udział maszyny w wypadku i zapewniło o pełnej współpracy z organami prowadzącymi dochodzenie.

Przyczyna zderzenia pozostaje nieznana. Wyjaśnieniem okoliczności tragedii zajmuje się amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) przy współpracy z Federalną Administracją Lotnictwa (FAA).

Śledczy będą ustalać przebieg lotów obu maszyn oraz okoliczności, w których doszło do ich zderzenia.

Źródła: BBC, Associated Press, FOX 12 Oregon



