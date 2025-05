Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się we wtorek w Pentagonie z Petem Hegsethem. Po wizycie szef MON podkreślił, że " nie ma drugiego ministra obrony na świecie , który miałby tak częste kontakty ze swoim odpowiednikiem w USA". - Chciałbym potwierdzić naszym rodakom, sojusz polsko-amerykański jest najsilniejszy w historii - zaznaczył.

Wicepremier przekazał, że jego wizyta w Pentagonie zaowocowała zatwierdzeniem polsko-amerykańskiego projektu joint venture spółek zbrojeniowych inwestujących w technologie podwójnego zastosowania. - Stosunki polsko-amerykańskie przechodzą na wyższy level. To nasz wspólny cel i kierunek z sekretarzem obrony, by nie tylko zakupy, ale wspólna produkcja była synonimem naszej przyjaźni - mówił Kosiniak-Kamysz.

Szef MON zwrócił uwagę na dobre wiadomości płynące we wtorek z Brukseli. Wicepremier powiadomił Hegsetha podczas spotkania, że Unia Europejska przyjęła nowe regulacje wydatków na zbrojenia. Podkreślił, że warunki przeforsowane przez polską prezydenturę zakładają, że 65 proc. sprzętu musi pochodzić z Europy, ale reszta "może pochodzić od naszych partnerów". - Jeżeli w Polsce będą inwestycje, ten potencjał polsko-amerykański wzrośnie - podkreślił.

Kosiniak-Kamysz przekazał także, że 16 czerwca osiem śmigłowców Apache przyleci do Polski. To jeden z etapów realizacji umowy na dostawę 96 maszyn podpisanej w zeszłym roku przez wicepremiera z amerykańskim rządem. - Przejmiemy je na potrzebę polskich sił zbrojnych. To wielkie wydarzenie, modernizacja i transformacja polskiej armii - podkreślił.