Śmiertelny wypadek w alpejskim kurorcie. 50-letni narciarz wypadł z trasy

Oprac.: Mateusz Patyk Świat

50-letni Brytyjczyk zmarł po tragicznym upadku z kilkudziesięciu metrów podczas jazdy na nartach we francuskich Alpach. Mężczyzna miał wypaść z trasy i - jak podaje dziennik "The Times" powołując się na relacje świadków - "wzbił się w powietrze", po czym uderzył o ziemię z "bardzo dużą prędkością", co spowodowało rozległe obrażenia i doprowadziło do zatrzymania akcji serca.

Zdjęcie Do tragicznego wypadku doszło w kurorcie Meribel we francuskich Alpach / haveseen/easyfotostock / East News