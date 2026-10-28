W skrócie Wirus Ebola rozprzestrzenił się na cztery afrykańskie państwa, powodując śmierć blisko 5 tys. osób i infekując ponad 10 tys. pacjentów w samej Demokratycznej Republice Konga.

Doktor Jean Kaseya z Afrykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób ostrzega, że epidemia może rozwinąć się globalnie na wzór pandemii koronawirusa.

Zakażona ebolą żona szwajcarskiego dyplomaty, pochodząca z Ugandy, została przetransportowana w poniedziałek do szpitala w Szwajcarii, gdzie objęto ją procedurami bezpieczeństwa.

Szefowie resortów zdrowia państw afrykańskich spotkają się w środę, aby omówić współpracę transgraniczną oraz wprowadzenie badań przesiewowych na punktach wjazdu i wyjazdu.

Dyrektor Kaseya domaga się utworzenia korytarzy pokoju, które umożliwią medykom dotarcie do regionów ogarniętych walkami rebeliantów z oddziałami rządowymi.

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W Afryce, otwiera się w nowym oknie ebolę odnotowano w czterech państwach. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Demokratycznej Republice Konga (DRK), gdzie potwierdzono ponad 10 tys. zakażeń. 20 chorych odnotowano w Ugandzie, otwiera się w nowym oknie, osiem w Kenii, otwiera się w nowym oknie. Ostatnim krajem, gdzie wykryto ebolę jest Nigeria, otwiera się w nowym oknie. Wirus spowodował śmierć blisko 5 tys. osób.

Doktor Jean Kaseya kreśli czarny scenariusz. Uważa, że epidemia może rozwinąć się podobnie jak COVID-19, otwiera się w nowym oknie. Koronawirus zaatakował Chiny, otwiera się w nowym oknie, a potem rozprzestrzenił się na inne kontynenty.

- Chcemy, aby wszystkie kraje wiedziały, że nie będą bezpieczne, jeśli nie podejmą odpowiednich środków. (...) Musimy teraz zwiększyć poziom gotowości i możliwości leczenia - zaapelował dyrektor generalny Afrykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób.

Ebola. Zakażona pacjentka dotarła do Szwajcarii

Kaseya ocenił zasięg geograficzny epidemii eboli w Afryce jako "bezprecedensowy". DRK, Uganda i Kenia sąsiadują ze sobą, dlatego ryzyko zakażeń było większe.

Przypadek nigeryjski jest zastanawiający. Kraj leży w znacznej odległości od wymienionych wyżej. Według ustaleń zarażona kobieta przyleciała do stolicy kraju, Abudży, z Ugandy.

Wiadomo, że zakażona pacjentka dotarła już na Stary Kontynent. To żona szwajcarskiego dyplomaty, z pochodzenia Ugandyjka. W poniedziałek wraz z mężem zostali przetransportowani do szpitala w Szwajcarii, otwiera się w nowym oknie.

"Stan kliniczny pacjentki uległ znacznej poprawie. (...) Nie oznacza to jednak, że przestała być źródłem zakażenia, dlatego też utrzymane zostały rygorystyczne procedury bezpieczeństwa" - informował nigeryjski minister zdrowia Muhammad Ali Pate.

Wirus Ebola. Pilne spotkanie ministrów zdrowia państw afrykańskich

- Nie chcemy, żeby Wielka Brytania i inne kraje stały się ogniskiem choroby - ostrzegł w rozmowie z "The Guardian" doktor Jean Kaseya. Ekspert zwołał na środę spotkanie afrykańskich ministrów zdrowia, aby zaapelować o współpracę transgraniczną.

Szefowie resortów otrzymają szczegółowe instrukcje. Zaleca się, aby na pograniczach regionów dotkniętych wirusem prowadzić badania przesiewowe oraz specjalistyczne testy na punktach wjazdu i wyjazdu.

Walkę z ebolą komplikują względy bezpieczeństwa i trwające walki rebeliantów z oddziałami rządowymi. Kaseya domaga się utworzenia tzw. korytarza pokoju, którym medycy przedostaną do zagrożonych miejsc.

Dyrektor generalny Afrykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób podkreślił, że szacowany budżet na walkę z ebolą na Czarnym Lądzie sięga 3 mld dolarów. 120 mln dolarów z tej kwoty zobowiązały się przekazać państwa Afryki. Pozostała kwota ma pochodzić od darczyńców ze Stanów Zjednoczonych, UE, otwiera się w nowym oknie czy Wielkiej Brytanii. Szkopuł w tym, że przelewy jeszcze nie wpłynęły.

- Brak finansowania krajów afrykańskich spowoduje większe wydatki, bo epidemia będzie się rozprzestrzeniać. Jeśli dotknie inne kraje, będziemy musieli mówić o bilionach dolarów, ponieważ powstrzymanie epidemii będzie wymagało ogromnego wsparcia - zaznaczył.

Ebola w Afryce. Szczep Bundibugyo zbiera śmiertelne żniwo

Światowa Organizacja Zdrowia, otwiera się w nowym oknie (WHO) ostrzega, że Afryka stoi w obliczu "złożonej" epidemii wirusa ebola. Epidemia rozpoczęła się w maju w DRK.

To "najszerszy geograficzny zasięg spośród wszystkich epidemii eboli na kontynencie do tej pory" - pisze Reuters. Zagrożenie spowodował szczep Bundibugyo, przeciwko któremu nie ma szczepionki ani specjalistycznego leczenia.

Źródło: "The Guardian", Interia



