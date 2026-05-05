W skrócie Polski członek załogi na statku wycieczkowym, na którym wykryto hantawirusa nie wymaga obecnie pomocy medycznej ani konsularnej.

Trzy osoby zmarły po zakażeniu hantawirusem na pokładzie statku MV Hondius, a u kilku innych potwierdzono lub podejrzewa się infekcję.

Statek kontynuuje rejs w kierunku Wysp Kanaryjskich, a według WHO zagrożenie dla ludności jest niewielkie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Armator wycieczkowca poinformował, że mamy jednego obywatela Polski na pokładzie, jest to członek załogi - powiedział we wtorek rzecznik MSZ. Dodał, że nie potrzebuje on żadnego wsparcia medycznego ani konsularnego.

Wewiór podkreślił, że hantawirus to choroba, która występuje także w Europie, w tym w Polsce. Zapewnił, że MSZ jest w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi.

W poniedziałek gdy MSZ przekazywało, że Polacy znajdujący się na wycieczkowcu czują się dobrze, nie było jeszcze informacji od armatora dotyczącej dokładnej liczby polskich obywateli na statku.

Hantawirus na statku wycieczkowym. Trzy osoby nie żyją

Hantawirusa wykryto na pokładzie luksusowego holenderskiego statku MV Hondius, który około trzech tygodni temu wypłynął z Ushuai w południowej Argentynie ze 150 osobami na pokładzie.

Sky News podał, powołując się na resort zdrowia RPA, że pierwszą osobą, u której wystąpiły objawy zakażenia, w tym gorączka, bóle głowy i brzucha oraz biegunka, był 70-letni mężczyzna, który zmarł na pokładzie 11 kwietnia, gdy statek zmierzał do archipelagu Tristan da Cunha. Jego ciało pozostało na pokładzie do 24 kwietnia, gdy przeniesiono je na ląd na Wyspie św. Heleny. Trzy dni później zachorowała także jego żona. Ona również zmarła. Władze holenderskie podały, że była zarażona hantawirusem.

WHO powiadomiła, że wśród pasażerów potwierdzono dwa przypadki zakażenia i podejrzewa się pięć kolejnych. Troje pasażerów statku zmarło, a jeden w stanie krytycznym jest leczony w Republice Południowej Afryki. Pozostałe osoby mają łagodne objawy.

Pozostali pasażerowie nadal przebywają na pokładzie jednostki. Statkiem płynęli głównie Brytyjczycy, Amerykanie i Hiszpanie.

"Mogło dojść do przeniesienia patogenu z człowieka na człowieka" - poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia. Jak dodała, wysiłki koncentrują się obecnie na ewakuowaniu chorych pasażerów.

Epidemia wirusa na statku wycieczkowym zmierzającym na Wyspy Kanaryjskie

Statek, który znajduje się obecnie u wybrzeży Wysp Zielonego Przylądka, ma kontynuować rejs i zakończyć go na Wyspach Kanaryjskich - w swoim punkcie docelowym. WHO podała, że władze Hiszpanii wyraziły na to zgodę, ale hiszpańskie ministerstwo zdrowia poinformowało nieco później, że nie podjęto na razie żadnej decyzji w tej sprawie. Według WHO zagrożenie dla ludności pozostaje niewielkie.

Hantawirusy są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi; przenoszą się przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. Mogą wywoływać ciężkie choroby układu oddechowego. W rzadkich przypadkach wirusy mogą być też przenoszone między ludźmi.

Bilety na rejs MV Hondius, który określono jako "ekspedycję antarktyczną" kosztowały od 14 tys. do 22 tys. euro. WHO podała, że otrzymała informację, iż na pokładzie statku nie było szczurów.

"Wydarzenia": Matury, czas start. Na rozgrzewkę język polski Polsat News