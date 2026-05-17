W skrócie 38-letni Australijczyk nie przeżył ataku rekina podczas wybrzeży wyspy Rottnest w Australii.

Mężczyzna doznał poważnych obrażeń i pomimo resuscytacji przez kolegów i ratowników nie udało się go uratować.

Mattaboni osierocił dwie córki, z których jedna ma trzy lata, a druga cztery miesiące.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Steven Mattaboni, doświadczony rybak podwodny i sekretarz klubu nurkowego, wraz z trzema przyjaciółmi, wybrał się na połów w sobotę w okolicach wyspy Rottnest położnej 18 km od wybrzeży miasta Perth.

Podczas połowu w okolicach rafy Horseshoe mężczyzna został zaatakowany przez rekina, policja przekazała, że doznane przez niego obrażenia były "straszliwe" - podał serwis ABC, australijskiego nadawcy publicznego.

Śmiertelny atak rekina u wybrzeży Australii. 38-latek nie przeżył

Po ataku kolegom 38-latka udało się wciągnąć go na pokład łodzi, po czym natychmiast podjęli działania ratunkowe. Po przybiciu do przystani, półtoragodzinną resuscytację podjęli ratownicy medyczne. Jego życia nie udało się uratować.

"Jego przyjaciele byli świadkami tego przerażającego zdarzenia. Ofiara znajdowała się wówczas na powierzchni, około 20 metrów od statku. Z pewnością były to przerażające sceny dla wszystkich uczestników" - powiedział stacji 9News sierżant policji Michael Wear.

Według australijskiego Departament Przemysłu Podstawowego i Rozwoju Regionalnego nurka zaatakował żarłacz biały, który miał około czterech metrów długości. Według organizacji Surf Life Saving w sobotę w okolicy zauważano pięciometrowego żarłacza.

Mimo tragedii władze nie podjęły decyzji o zamknięciu plaż na wyspie Rottnest.

"Należał do ludzi, którzy oddadzą ci wszystko". Nurek osierocił dwie córki

Steven Mattaboni osierocił dwie córki, jedna ma trzy lata, druga przyszła na świat cztery miesiące temu.

Oświadczenie opublikowała żona Shirene: "Steven był oddanym ojcem dla naszych dwóch pięknych córek. (...) Był niezwykle lojalny, nieskończenie hojny i należał do ludzi, którzy oddadzą ci wszystko, co mają".

Kobieta dodała, że "jej serce zostało nieodwracalnie złamane".

Źródło: ABC, 9News

Zełenski ostrzega przed atakiem Rosji na członka NATO. Wiceszef MSZ w ''Gościu Wydarzeń'': NATO jest gotowe do obrony Polsat News