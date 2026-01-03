Śmiertelny atak pumy na turystce. Tragedia na górskim szlaku w USA

Agata Sucharska

Turystka w amerykańskim stanie Kolorado zginęło na górskim szlaku, najprawdopodbniej wskutek obrażeń po ataku pumy - poinformowały w piątek lokalne władze. Poprzedni śmiertelny atak tego zwierzęcia w Kolorado miał miejsce w 1999 r.

Górski szlak prowadzący przez zielone zbocza, po lewej stronie idzie samotna osoba, nad szczytami unosi się mgła, widoczne są liczne skały i skaliste wierzchołki w tle.
W USA zmarła turystka po ataku pumyPixabay.commateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Turystka w Kolorado zginęła na szlaku górskim przypuszczalnie w wyniku ataku pumy.
  • Władze potwierdziły odstrzał dwóch pum w pobliżu miejsca zdarzenia, by zapobiec kolejnym incydentom.
  • Populacja pum w Kolorado od lat 60. wzrosła do kilku tysięcy osobników.
Do wypadku doszło w czwartek koło południa na szlaku Crosier Mountain w okolicach miasta Estes Park. Grupa turystów zobaczyła pumę przy ciele nieprzytomnej kobiety i odgoniła zwierzę, rzucając w nie kamieniami - relacjonowała agencja Reutera.

Obecny wśród wspinaczy lekarz stwierdził śmierć ofiary - przekazała Kara Van Hoose, rzeczniczka agencji CPW zarządzającej parkami narodowymi w Kolorado.

USA. Puma zaatakowała na szlaku w Kolorado. Nie żyje turystka

Dodała, że na miejsce wezwano strażników, którzy zastrzelili dwie znajdujące się w pobliżu pumy.

- Mamy powody by przypuszczać, że kobieta została zaatakowana przez pumę - powiedziała Van Hoose. Uzupełniła, że nie wiadomo, czy w incydencie brało udział jedno zwierzę czy więcej.

Zasady CPW nakazują zabicie każdej pumy, która brała udział w ataku na człowieka, by zapobiec takich incydentom w przyszłości.

    W Kolorado żyje 3800-4400 pum, których populacja odrodziła się od lat 60. XX wieku, gdy gatunek na tym terenie był bliski wyginięcie z powodu polowań - zaznaczył Reuters.

    Van Hoose wyjaśniła, że zimą pumy zapuszczają się w niższe rejony gór, poszukując ofiar, takich jak jelenie czy łosie, co zwiększa prawdopodobieństwo kontaktu tych zwierząt z ludźmi.

