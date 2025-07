Ratownicy wydobyli na powierzchnię 10 osób z zatopionego masowca Eternity C. Los 11 członków załogi nadal pozostaje nieznany.

Pływający pod liberyjską flagą masowiec Eternity C poszedł na dno po ataku na Morzu Czerwonym. Do uderzenia przyznali się Huti . Wcześniej jemeńska organizacja terrorystyczna zaatakowała statek Magic Seas .

Agencja Reutera podała, że z pokładu Eternity C uratowano 10 członków załogi, ale los kolejnych 11 pozostaje nieznany . W sumie na statku było 25 osób. Wiadomo, że cztery nie żyją.

Huti opublikowali materiał wideo, który przedstawia atak na Eternity C . Na nagraniu słychać głosy członków jemeńskiej grupy, wzywających załogę do ewakuacji, a także eksplozje poprzedzające zatonięcie statku.

Agencje prasowe opublikowały zdjęcia tonącego masowca Eternity C. Według doniesień Huti użyli do ataku zdalnie sterowanej łodzi z ładunkiem wybuchowym i sześcioma pociskami hipersonicznymi.

"Te statki zostały zaatakowane z bezdusznym lekceważeniem życia niewinnych cywilnych marynarzy" - podały we wspólnym oświadczeniu branżowe stowarzyszenie armatorów BIMCO oraz Międzynarodowa Izba Żeglugi .

Huti głoszą, że atakują tylko jednostki powiązane z Izraelem. Zarówno Magic Seas, jak i Eternity C pływały pod banderą Liberii i należały do greckich armatorów, których inne jednostki zawijały w przeciągu ostatniego roku do izraelskich portów - zaznaczył Reuters.