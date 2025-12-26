Śmiertelnie potrącił dwie studentki we Włoszech. Decyzja sądu
Krzysztof L., który we wrześniu śmiertelnie potrącił dwie młode kobiety we Włoszech, opuści areszt. Włoski sąd zdecydował, że Polak będzie mógł czekać na wyrok w areszcie domowym, gdzie będzie musiał nosić urządzenie do dozoru elektronicznego.
W skrócie
- Krzysztof L., Polak, który śmiertelnie potrącił dwie studentki we Włoszech, wyjdzie z aresztu i oczekiwać będzie na proces w areszcie domowym z elektronicznym dozorem.
- Decyzja sądu spotkała się z negatywną opinią prokuratury, która domagała się dalszego osadzenia mężczyzny w areszcie.
- Do tragicznego wypadku doszło w Brivio, gdzie 34-letni kierowca pod wpływem środków odurzających zabił dwie 21-letnie kobiety.
Sąd w Lecco przychylił się do wniosku złożonego przez obrońców 34-letniego Polaka. Mężczyzna przebywający obecnie w areszcie w Mediolanie, będzie mógł go opuścić najwcześniej 7 stycznia, gdy tylko dostępne będzie urządzenie do elektronicznego śledzenia jego lokalizacji.
Krzysztof L. nie posiada miejsca zamieszkania na terenie Włoch. Dlatego też na czas procesu ma on przebywać w domu pomocy społecznej w Mediolanie. Decyzja sądu spotkała się z negatywną opinią prokuratury, która sprzeciwiała się wypuszczeniu mężczyzny z aresztu.
Dwie młode kobiety śmiertelnie potrącone we Włoszech. Kierowcą był Polak
Do tragicznego wypadku doszło 20 września w miasteczku Brivio w regionie Brianza w prowincji Lecco. 34-letni Polak Krzysztof L. potrącił wówczas dwie 21-letnie przyjaciółki - Milenę i Giorgię. Obie młode kobiety zginęły na miejscu. Badania wykazały, że kierowca w momencie wypadku znajdował się pod wpływem środków odurzających.
L. twierdził, że potrącił kobiety, ponieważ oślepił go samochód jadący z naprzeciwka. Nagrania z monitoringu zaprzeczają jednak jego zeznaniom. Twierdzi również, że od razu ruszył na pomoc poszkodowanym kobietom, jednak było już za późno.
Krzysztof L. jest zawodowym kierowcą mieszkającym na stałe w Polsce. Nie był wcześniej karany, a jak twierdzi, Włochy odwiedzał wcześniej dwukrotnie. Tamtego dnia przyjechał, by odebrać rower.
Włoska prokuratura zarzuca Polakowi podwójne zabójstwo drogowe w okolicznościach obciążających sprawcę. Obrońcy Krzysztof L. wnioskują o proces skrócony i złagodzenie kary dla mężczyzny.