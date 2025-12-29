W skrócie Polska znajduje się w czołówce krajów Unii Europejskiej z największym zagrożeniem na drogach.

Ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń w wypadkach samochodowych jest wielokrotnie większe niż podczas podróży koleją.

Statystyki pokazują, że podróżowanie pociągiem pozostaje znacznie bezpieczniejsze niż samochodem, zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej.

Ryzyko odniesienia obrażeń lub ryzyko śmierci w wypadku samochodowym jest wielokrotnie wyższe niż w kolejowym.

"W samochodzie ludzie w Niemczech mają 52 razy większe ryzyko śmiertelnego wypadku niż gdyby pokonali tę samą trasę pociągiem" - poinformowała w poniedziałek niemiecka organizacja Allianz pro Schiene.

"Ryzyko ciężkich obrażeń jest w samochodzie nawet 140 razy wyższe niż w pociągu"- wynika z danych.

Czym bezpieczniej podróżować?

Organizacja regularnie analizuje oficjalne statystyki i na ich podstawie opracowuje porównanie ryzyka.

Odnotowany w Niemczech w ciągu ostatnich dziesięciu lat wskaźnik to 1,55 ofiary śmiertelnej i 29,47 osób ciężko rannych na miliard pasażerokilometrów przejechanych samochodem. Jednostka pasażerokilometr określa przewiezienie jednego pasażera na odległość jednego kilometra.

Natomiast na miliard pasażerokilometrów w pociągu przypadało tylko 0,03 ofiary śmiertelnej i 0,21 osoby ciężko rannej.

Liczba ofiar w wypadkach samochodowych. Polska w niechlubnej czołówce

W ostatnich latach ten stosunek zmienił się nieznacznie, a także w porównaniu europejskim kolej pozostaje zdecydowanie bezpieczniejszym środkiem transportu.

W średniej dla Unii Europejskiej przypada 2,42 ofiary śmiertelnej na miliard pasażerokilometrów w ruchu samochodowym i 0,06 ofiary w ruchu kolejowym.

Jak wynika z obliczeń Allianz pro Schiene, najwyższe ryzyko śmiertelnego wypadku w ruchu samochodowym występuje w Rumunii - ponad siedem ofiar na miliard pasażerokilometrów, a następnie w Polsce - ponad pięć ofiar.

