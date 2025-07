Sprawca przekroczył dozwoloną prędkość, a sąd uznał zdarzenie za wykroczenie i skazał go na 120 godzin prac społecznych i półroczny zakaz prowadzenia.

Do zdarzenia doszło 1 listopada ubiegłego roku w Hadze. Około godz. 7:00 Michael S. jechał furgonetką do pracy, kiedy potrącił poruszającego się rowerem Polaka. Holenderskie media przekazały, że mimo próby reanimacji 50-latka, nie udało się go uratować.