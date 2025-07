Dochodzenie dowiodło, że wiązki lin głównego i zapasowego spadochronu denata zostały związane z jego spadochronem transportowym. Zrobiono to w taki sposób, by uniemożliwić otwarcie się ich czasz .

Dwa dni po śmierci Sielina do działania mającego na celu uśmiercenie sierżanta przyznał się jeden z jego kursantów - I.W. Kazanciew . W decyzji o wszczęciu postępowania karnego wobec mężczyzny wskazano, że zarówno on, jak i inni kadeci byli systematycznie upokarzani przez Sielina.

Biełsat donosi, że sierżant miał wykorzystywać swoją pozycję do wywierania "fizycznej i psychicznej presji" wobec osób, które nie stosowały się do jego zaleceń i używać wulgarnego języka. Jak ustalono, wszyscy podopieczni służący pod nadzorem Sielina byli niezadowoleni z jego metod dydaktycznych.

Jak informuje medium, wiele wskazuje na to, że w zabójstwie sierżanta brali udział również inni jego podopieczni. Na spadochronie znaleziono bowiem ślady innego DNA niż to należące do I.W. Kazanciewa. Nie udało się jednak zidentyfikować, do kogo należy. Istnieje podejrzenie, że w procederze brało udział nawet kilku kadetów.