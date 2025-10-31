Alaksandr Łukaszenka o swojej wizji przyszłości mówił w piątek podczas wizyty w Berezyńskim Rezerwacie Biosfery.

W trakcie wystąpienia zwracał uwagę na korzyści płynące z życia poza dużymi miastami, gdzie wciąż jest dostęp do czystego powietrza i bliskość przyrody. Podkreślił, jak ważne dla kolejnych pokoleń Białorusinów jest zadbanie o środowisko.

Łukaszenka: "Śmierdząca Europa" zapłaci Białorusi

- Nie jesteśmy dalecy czasów, kiedy ta śmierdząca Europa będzie płacić Białorusi za czyste, świeże powietrze, które tworzy się w naszych lasach i na naszych bagnach - oświadczył, cytowany przez reżimową agencję BelTA.

- W Europie tego nie ma. A my mamy. I wiatr to dobro niesie tami dzięki nam oddychają świeżym, dobrym powietrzem. Za to trzeba zapłacić - dodał.

Łukaszenka ocenił, że Europa zamiast płacić za powietrze "dusi" Białoruś sankcjami.

Alaksandr Łukaszenka: Usiądziemy z Putinem, podejmiemy decyzję i będziemy walczyć

Nie był to pierwszy raz kiedy bliski sojusznik Władimira Putina w negatywnym kontekście wypowiadał się na temat krajów europejskich, czy odnosił się do nałożonych na Białoruś sankcji.

Także w piątek Łukaszenka pojawił się w obwodzie witebskim. Podczas wystąpienia mówił o rozmieszczeniu w grudniu na Białorusi nowego rosyjskiego systemu rakiet hipersonicznych średniego zasięgu Oresznik.

- To straszna broń. W grudniu znajdzie się w naszej służbie bojowej. A po co? Żeby oni (przeciwnicy za granicą - red.) zdawali sobie sprawę, że możemy uderzyć, jeśli będzie źle. Usiądziemy z Putinem, podejmiemy decyzję i będziemy walczyć - mówił.

Samozwańczy przywódca Białorusi powielał kremlowską narrację o zagrożeniu płynącym z Zachodu. Wcześniej wskazywał, że rozmieszenie rakiet jest odpowiedzią na "eskalację działań Zachodu".

