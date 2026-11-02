W skrócie Południowokoreańskie wojsko poinformowało o śmierci podoficera, którego odnaleziono nieprzytomnego z obrażeniami głowy w jednostce przy granicy z Koreą Północną.

Służby cywilne i wojskowe prowadzą obecnie śledztwo, mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn oraz okoliczności zgonu żołnierza znalezionego w bazie w Cheorwon.

Do zdarzenia doszło w czasie zwiększonego napięcia na granicy, po tym jak Seul oskarżył Pjongjang o podkładanie min, a Północ odpowiedziała rozmieszczeniem artylerii.

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"Jeden z podoficerów w jednostce na linii frontu w Cheorwon w prowincji Gangwon został znaleziony nieprzytomny z obrażeniami zewnętrznymi i później zmarł. Obecnie wojskowe i cywilne organy śledcze badają dokładną przyczynę i okoliczności zdarzenia" - przekazało wojsko w oficjalnym komunikacie.

Jak relacjonował dziennik "JoongAng", młodszego sierżanta, który "leżał nieprzytomny z poważnym urazem głowy", odnalazł w budynku na terenie bazy inny żołnierz w poniedziałek rano. Media i wojsko nie podały więcej szczegółów.

Napięcia na linii Seul - Pjongjang. Wytoczyli artylerię w odpowiedzi na oskarżenia

Agencja Reutera zauważyła, że do incydentu doszło w okresie podwyższonego napięcia w rejonie przygranicznym.

We wrześniu trzej południowokoreańscy żołnierze zostali ranni w wyniku eksplozji min lądowych.

Seul oskarżył Pjongjang o potajemne podkładanie ich na południe od wojskowej linii demarkacyjnej (MDL), czemu władze Korei Północnej zaprzeczają.

W odpowiedzi wojsko północnokoreańskie rozmieściło artylerię na zachodnim odcinku strefy zdemilitaryzowanej. Władze w Pjongjangu zagroziły też wznowieniem nadawania audycji propagandowych przez głośniki rozstawione wzdłuż granicy.

Korea Południowa zaproponowała rozmowy. Korea Północna odpowiedziała próbami rakietowymi

Pod koniec października ministerstwo obrony Korei Płd. zaproponowało Korei Płn. rozmowy w celu weryfikacji przebiegu MDL między państwami i przywrócenia łączności między ich siłami zbrojnymi.

Pjongjang nie odniósł się bezpośrednio do oferty, ale od tego czasu przeprowadził próby rakietowe, co zdaniem analityków oznacza odrzucenie dialogu na rzecz dalszych demonstracji siły.



