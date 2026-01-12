Śmierć w rosyjskiej ambasadzie. Media donoszą o tajemniczym liście

Ambasada Rosji na Cyprze poinformowała o śmierci jednego ze swoich pracowników. Choć oficjalna przyczyna zgonu urzędnika nie jest znana, lokalne media donoszą o liście, który miał zostawić po sobie zmarły, a który nie został przekazany cypryjskiej policji.

Nowoczesny budynek z kolumnami przy wejściu, rozłożysty na szerokość, z niskimi schodami prowadzącymi do głównych drzwi. Przed budynkiem znajdują się zadbane trawniki i drzewa, po prawej stronie powiewa flaga Rosji na wysokim maszcie.
Pracownik rosyjskiej ambasady na Cyprze nie żyjeFacebook/Russian Embassy in Cyprusmateriał zewnętrzny

W oświadczeniu wydanym przez rosyjską ambasadę poinformowano, że niejaki A.V. Panov zmarł 8 stycznia. W komunikacie nie wskazano jakie stanowisko w urzędzie zajmował mężczyzna.

Stwierdzono, że zdarzenie jest "głęboką osobistą tragedią dla rodziny i bliskich" zmarłego. Przyczyna zgonu nie została podana w oświadczeniu, jednak cypryjskie media, powołując się na anonimowe źródła w policji, donoszą, że pracownik targnął się na swoje życie.

Cypr. Tajemnicza śmierć w rosyjskiej ambasadzie, dyplomaci ukryli list pozostawiony przez urzędnika

Lokalne media informują, że policja nie została wpuszczona do środka ambasady, a ciało zmarłego zostało wydane służbom przed budynkiem. Przy mężczyźnie znaleziono podobno list pożegnalny, jednak nie został on przekazany mundurowym - wysłany ma zostać bezpośrednio do Moskwy.

W poniedziałek przeprowadzono sekcję zwłok Panova. Jej wyniki udowodnić miały, że przyczyną zgonu było "uduszenie poprzez powieszenie". Obecnie trwają prace nad repatriacją ciała zmarłego do Rosji.

    Działania związane ze śmiercią pracownika ambasady koordynowane są przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Cypru oraz służby bezpieczeństwa narodowego.

    Zaginięcie rosyjskiego biznesmena i "atak hybrydowy". Rośnie napięcie na Cyprze

    Tragedia zbiega się w czasie z innym dramatycznym wydarzeniem związanym z obywatelem Rosji. Od niedzieli trwają poszukiwania Władysława Baumgertnera - byłego prezesa firmy Uralkali, zajmującej się produkcją nawozów. Przedsiębiorca zaginął na terenie Cypru.

    W kraju panują też napięcia związane z oświadczeniem prezydenta Nikosa Christodulidisa, który stwierdził, że Cypr stoi w obliczu "zorganizowanego ataku hybrydowego", najprawdopodobniej zleconego przez stronę rosyjską.

    Chodzi o rozpowszechnione w sieci zmontowane nagranie, na którym zobaczyć można dwóch cypryjskich urzędników publicznych, przyznających się do korupcyjnych praktyk. Rząd określił je jako "złośliwe i będące wynikiem edycji".

    Zdaniem rządu, incydent ma mieć związek z przejęciem przez kraj prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, a także wsparciem Ukrainy.

    Źródło: In-Cyprus, Euractiv, Moscow Times

