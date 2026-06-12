W skrócie Monika Silva została znaleziona martwa 8 czerwca w swoim domu w Montanicie w Ekwadorze.

Minister spraw wewnętrznych Ekwadoru ogłosił, że śledztwo w sprawie śmierci Moniki Silvy będzie prowadzone z udziałem międzynarodowych ekspertów i lokalnych służb.

Monika Silva była polską aktywistką mieszkającą w Ekwadorze, znaną z ujawniania przypadków korupcji i otrzymywała groźby śmierci.

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"W związku ze śmiercią Moniki S. w dniu 8 czerwca składam jej rodzinie i bliskim najszczersze wyrazy współczucia i kondolencje" - czytamy we wpisie opublikowanym przez ministra spraw wewnętrznych Ekwadoru Johna Reimberga.

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"Zleciłem, aby w ramach kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych śledztwo zostało przeprowadzone z maksymalną szybkością, rygorem i przejrzystością, tak aby w pełni wyjaśnić okoliczności zdarzenia" - dodał polityk.

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Reimberg zadeklarował także, że kierowany przez niego resort będzie w pełni współpracował z lokalnymi służbami i międzynarodowymi ekspertami, którzy zostali zaangażowani w śledztwo.

"Naszym obowiązkiem jest zadbanie, aby prawda ujrzała światło dzienne, a wszelkie wątpliwości co do tego, co się wydarzyło, się rozwiały" - wskazał minister.

Wpis ministra został opublikowany jako odpowiedź do oświadczenia ekwadorskiej prokuratury, która poinformowała o zwróceniu się o międzynarodowe wsparcie w obszarze specjalistycznej oceny technicznej w śledztwie.

Kilka dni wcześniej szef ekwadorskiego resortu spraw wewnętrznych sugerował, że polska aktywistka zginęła z własnej ręki, powołując się na wstępne ustalenia służb.

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Jak stwierdził minister, kobieta cierpiała na depresję i przyjmowała leki psychiatryczne, a na kilka godzin przed śmiercią wysłała do swojego partnera "wiadomość pożegnalną". Polityk wyjaśnił jednak, że władze czekają na wyniki sekcji zwłok i śledztwa przed wydaniem ostatecznej opinii.

Monika Silva Koniuszek to pochodząca z Polski aktywistka, od ponad 10 lat mieszkająca w Ekwadorze. Znana była z ujawniania przypadków korupcji, również w sprawach dotyczących ochrony środowiska. Kilka miesięcy temu miała informować w mediach społecznościowych, że dostaje groźby śmierci.

Kobietę znaleziono martwą w poniedziałek w jej domu w nadmorskim miasteczku Montanita, w prowincji Santa Elena.

Źródło: El Comercio





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