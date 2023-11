Śmierć po operacji plastycznej. "Turystyka szpitalna" pod lupą władz

W marcu brytyjscy lekarze alarmowali, że coraz więcej pacjentów, którzy podróżowali do Turcji, wróciło z poważnymi komplikacjami . Według Seana Woodcocka, konsultanta Northumbria Healthcare NHS Foundation Trust, mniej więcej raz w tygodniu "poważnie chory" pacjent wraca z Turcji na lotnisko w Newcastle i jest zabierany prosto do szpitala.

Wielka Brytania: Śmierć pacjentów po operacji plastycznej w Turcji

Z opublikowanego we wrześniu raportu wynika, że Melissa Kerr, podobnie jak inne osoby przybywające do Turcji na operacje, nie otrzymała wystarczających informacji o możliwym ryzyku związanym z zabiegiem, potrzebnych do podjęcia świadomej decyzji. Tymczasem operacja powiększenia pośladków niesie ze sobą największe ryzyko spośród wszystkich zabiegów chirurgii plastycznej. Brytyjska minister zdrowia podaje, że jest ono większe co najmniej 10 razy niż przypadku innych podobnych zabiegów.