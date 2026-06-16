W skrócie MSZ Ekwadoru nawiązało kontakt z władzami Polski i Argentyny, aby niezależni obserwatorzy mogli uczestniczyć w śledztwie dotyczącym śmierci Moniki Silvy Koniuszek.

Dwóch biegłych z Argentyny weźmie udział w śledztwie jako obserwatorzy.

Monika Silva Koniuszek została znaleziona martwa w swoim domu; okoliczności jej śmierci pozostają niewyjaśnione, a śledztwo prowadzone jest z udziałem międzynarodowych instytucji.

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MSZ Ekwadoru ogłosiło w poniedziałek wieczorem czasu lokalnego, że dwaj biegli z Argentyny będą uczestniczyć, jako obserwatorzy, w śledztwie dotyczącym śmierci polskiej aktywistki Moniki Silvy Koniuszek, którą znaleziono niedawno martwą w ekwadorskiej prowincji Santa Elena.

Śmierć Moniki Silvy Koniuszek. Niezależni obserwatorzy w śledztwie

Ekwadorskie MSZ "podjęło działania dyplomatyczne wobec rządów Argentyny i Polski w celu uzyskania wsparcia niezależnych i bezstronnych obserwatorów i lekarzy medycyny sądowej, którzy przyczynią się do zapewnienia przejrzystości, obiektywizmu i rzetelności procesu dochodzeniowego" - napisano w komunikacie zamieszczonym na platformie X.

W odpowiedzi na te działania Sąd Najwyższy Argentyny "zgodził się udzielić wsparcia technicznego poprzez udział dwóch biegłych medyków sądowych, którzy będą pełnić funkcję obserwatorów na warunkach wymaganych przez rząd Ekwadoru" - dodano.

"Ekwador utrzymuje otwarte kanały koordynacji z władzami Polski i oczekuje na ich odpowiedź w sprawie wniosku o współpracę techniczną, złożonego w tej sprawie" - zaznaczono.

Monika Silva Koniuszek była prezeską fundacji La Integridad. Zgłaszała przypadki domniemanej korupcji miejscowych władz, w tym nieprawidłowości w handlu ziemią w prowincji Santa Elena. 8 czerwca została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu w miejscowości Montanita. Okoliczności jej śmierci nie zostały jak dotąd wyjaśnione.

Hipotezy po śmierci Moniki Silvy Koniuszek. Nieoficjalne doniesienia mediów

Minister spraw wewnętrznych Ekwadoru John Reimberg początkowo oświadczył, że przypuszcza się, iż aktywistka odebrała sobie życie. Tę hipotezę szybko zakwestionowały jednak lokalne media, przypominając, że kobieta informowała wcześniej, że otrzymuje groźby i obawia się o swoje życie.

Kanał internetowy La Defensa podał nieoficjalnie, że podczas autopsji na głowie kobiety znaleziono ranę zadaną jej przed śmiercią. Władze nie potwierdziły jak dotąd tej informacji.

O szybkie i niezależne śledztwo apelowały do rządu w Quito delegatura Unii Europejskiej w Ekwadorze i Międzyamerykańska Komisja Praw Człowieka. Ekwadorska prokuratura ogłosiła w ubiegłym tygodniu, że zabiega o współpracę międzynarodową w śledztwie. Reimberg nakazał, aby przeprowadzono je "z największą szybkością i przejrzystością".

Informację o śmierci Moniki Silvy Koniuszek, której ciało znaleziono w jej domu w miasteczku Santa Monanita, ekwadorskie media podały 10 czerwca. Komendant prowincji Juan Rojas przekazał, że na szyi Polki znaleziono "ślady wiązania".





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